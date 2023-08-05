Mersin Büyükşehir Belediyesinin üreticiye destek vermeye ve şehirde tarımsal kalkınmanın önünü açmaya devam ettiği belirtildi. Belediye Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin merkezinden kırsala çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen tarımsal ürün dağıtım töreninin yeni adresinin Akdeniz ilçesi olduğu ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticiye destek olmaya devam ediyor. Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, havaların çok sıcak geçtiğini belirterek, bu yüzden barajlarda bir buharlaşmanın olduğunu söyledi. Geçen kış ayının da kurak geçtiğini belirten Seçer, Toroslar’ın tepelerine yeteri kadar karın yağmadığını ifade etti.

Mersin’in ihtiyacı olan suyu karşılayabilecek bir barajın olduğunu hatırlatan Seçer, Pamukluk Barajı’na yapılacak isale hattı ve arıtma tesisi ile birçok sorunun halledilebileceğinin altını çizerek, “Mersin’in yeni bir su kaynağına ihtiyacı var. Bu kaynak da Pamukluk Barajı. Şu anda barajda su var. Bizim emniyet supabımız niteliğinde bir depo görevi görüyor. Biz Berdan Barajı’ndan suyu ise elektrik enerjisiyle basıyoruz. MESKİ’nin elektrik faturası yılda 1 milyar TL’nin üzerinde. Ancak Pamukluk Barajı’na bir isale hattı ve bir içme suyu arıtma tesisi yaptığımız noktada artık Mersin’e suyu cazibe yoluyla alacağız. Yani elektrik enerjisi harcamayacağız. Faturalarınız daha ucuz su bedeli ile gelecek” dedi.

Pamukluk Barajı için önceki dönemlerde Devlet Su İşleri (DSİ) ile bir protokol yapıldığını ancak DSİ tarafından şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını söyleyen Seçer, “Bunu siyaset meselesi ya da bir polemik meselesi yapmayalım. DSİ bir hazırlık içerisinde. ‘Biz o protokolü unutalım, isale hattını yapalım, MESKİ de arıtma tesisini yapsın’ diyor. Biz de şu anda herhangi bir finansman imkanımız olmadığı halde özellikle Avrupa Birliği fonları ve diğer yabancı fonlardan İller Bankası aracılığıyla faydalanma umuduyla bunu kabul ediyoruz ve bunun yapımı için zaten proje çalışmalarımız başladı” şeklinde konuştu.

Seçer, suyun içme suyu olarak önemli olmasının yanı sıra tarımsal üretim ve hayvancılık için de hayati önem arz ettiğine değinerek, vatandaşları su kullanımı konusunda uyardı.

Seçer, “Bir damla suyun önemi var. Vatandaşlarımın suyu heba etmemelerini istiyorum. Gereksiz yere, bahçe sulamak için MESKİ’nin suyunu kullanmasınlar. MESKİ’nin görevi öncelikli olarak köy yerinde vatandaşların temiz içme suyunu karşılamaktır, sulama suyunun temini değildir” ifadelerini kullandı.

“Dağıtımlarda adaletli olduğumuzdan eminim, hiçbir endişem yok”

2023 yılı içerisinde toplam 100 kilometre sulama borusu desteği vereceklerini ve şimdiye kadar bunun 52 kilometresini üreticiye teslim ettiklerini söyleyen Seçer, “Bu yılla beraber 262 kilometreye erişmiş olacağız. Verimli, kaliteli, pazar değeri yüksek ürünler üretmek için su önemli. Bizim de üreticimize katkımız olsun istiyoruz. Bunu da proje çerçevesinde kooperatifler eliyle yapıyoruz. 4 yıllık görevim boyunca dağıttığımız hayvan, alet-ekipman, su borusu ile ilgili belediye başkanı olarak yetkili daire başkanına telefonu kaldırıp ‘Şu adama, şu birliğe, şu köye, şu vatandaşa, 500 metre boru verin, 25 tane hayvan verin’ gibi bir talimatım asla olmamıştır. Ama şunu da söylemişimdir. ‘Eğer ki adaletten saparsanız, bana söz getirirseniz iki elim yakanızdadır’. Bu dağıtımlarda adaletli olduğumuzdan eminim, hiçbir endişem yok” diye konuştu.

Gıdanın ve dolayısıyla tarımsal üretimin öneminin her geçen gün arttığını ifade eden Seçer, “Gıda olmasa yaşayamayız. Türkiye’de tarım hep önemliydi çünkü toprakları verimli, çünkü toplum tarım toplumu, çiftçi toplumu. Mersin de böyle. Mersin dediğinde kıl keçisi, portakal, sera, sebze akla gelir. Tartıda ağır olup pahada hafif gibi görünen bu üretim, Mersin’deki huzurumuz demektir” dedi.

Tarımın ekonomik getirisinin yanı sıra sosyal bir yönünün de olduğuna değinen Seçer, tarımın olmamasının işsiz insan sayısının artmasına neden olacağını söyledi. Tarımı aileden öğrendiğini ifade eden Seçer, “Ben tarımcı bir belediye başkanıyım. Vekilimin söylediği gibi sonradan olma değil, anadan doğma çiftçi bir adamım. Toprağı, kültivatörü, su motorunu biliyoruz, üzümü de, portakalı da, keçiyi de, koyunu da biliyoruz. Burada işler güzel. Çünkü üreticiyle aynı dili konuşabiliriz. Ben üreticiyi anlayabilirim. Göreve geldiğimiz günden bu yana tarım bizim için öncelikli. Sadece bizim yönetim anlayışımızdan kaynaklı tarıma destek veriyoruz. Ya da fide-fidan, alet ekipman, koyun-keçi ya da yem dağıtımı aklınıza ne gelirse yaptığımızın her biri görev değil, destektir” diye konuştu.

Bugüne kadar 4 bin 500 hayvan dağıtımı yaptıklarını vurgulayan Seçer, “Bu yıl da 60 üreticiye bin 500 hayvan daha vereceğiz ve 6 bin hayvan dağıtmış olacağız. Hayvanlarımız da yavruluyor, yavruladıkça bize iade ediliyor. Biz bunları emanet veriyoruz üreticilerimize. Onlar bize emanet edecek, biz yeni üreticilere vereceğiz. Bu çark böyle dönecek. Beş yıl sonra artık hayvana para vermeyeceğiz. Bu yıl bin 500 hayvanın 1200’ünü çiftliklerden aldık, sadece 300 hayvanı bedelini ödeyerek aldık. Yemi bizden, ilacı bizden, veteriner hizmetleri sağ olsun odamızdan. Hayvan seçiminde de birliğin katkısı var. Bunları hep beraber yapıyoruz. Türkiye’de model olabilecek bir proje olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım arazisine verdiği desteklerle Tarsus ilçesinde üretimin devam ettiğini belirten Cinköy Mahallesi Muhtarı İsmail Kıvrak, “Başkanımızın Tarsuslu olmasından ve belediyenin hizmet vermesinden dolayı gururluyuz. Köyümüze sulama borusu desteği verildi. Tarım arazilerinde bütün yollarımız mucurlandı. Köyümüzdeki kadınlarımız da üretim yapsın diye pekmez makinesi desteği sağladık. Bu destekler sayesinde üretim yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.