Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversitelerin açılması ve akademik takvimin belirlenmesinin ardından kurumsal hizmetlerini tanıtmak ve üniversitelilerin kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla stant çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversitelilerin kariyer planlamalarına ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamaya devam ediyor. Kariyer Merkezi, üniversitelilerin iş gücü piyasası hakkında bilgi edinmeleri, profesyonel yöneticilerle ve kurumsal firmalarla network sağlamaları konusunda önemli bir misyon üstleniyor. Toros Üniversitesi Mezitli Kampüsü, Çağ Üniversitesi Kampüsü ve Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsünde gerçekleştirilen stant çalışmalarında, ‘Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri, Kariyer Planlama Eğitimleri, İş Arama Becerileri Eğitimleri, Denizkızı Turizm A.Ş’ye bağlı kafelerde yarı zamanlı iş fırsatları ve staj imkanları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Üniversite öğrencilerine, eğitim modülleri de tanıtıldı

Üniversitelilere yönelik bilgilendirme çalışmaları ve kariyer merkezinin sunduğu hizmetler stantta uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde tanıtılırken, hizmetlere yönelik tanıtıcı broşürler de öğrencilere dağıtıldı. Yapılan stant çalışması ile eş zamanlı olarak isteyen üniversitelilere yönelik kariyer merkezi tarafından kurgulanan eğitimlerden örnekler sunuldu. 100’den fazla üniversite öğrencisinin katıldığı eğitimlerin, periyodik olarak öğrencilere sunulması hedefleniyor.