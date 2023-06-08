Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Haftası çerçevesinde gönüllülerle birlikte Anamur Rauf Denktaş Sahili, Adanalıoğlu Sahili, Aydıncık Büyükalan Sahili, Silifke Susanoğlu Sahili, Tömük Sahili, Arpaçbahşiş Sahili, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Sahili ile Tarsus plajı gibi 8 farklı noktada sahil temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Çevre Haftası, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde her yıl, çevre farkındalığını yansıtacak dopdolu etkinliklerle kutlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Tevfik Sırrı Gür Lisesi öğrencileri ve 7’den 70’e pek çok gönüllünün katılımıyla Adanalıoğlu Sahili, Anamur Rauf Denktaş Parkı Sahili, Aydıncık Büyükalan Sahili, Silifke Susanoğlu Sahili, Tömük Sahili, Arpaçbahşiş Sahili, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Sahili ve Tarsus Plajı gibi 8 farklı noktada, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının sunmuş olduğu katkıyla eş zamanlı ‘sahil temizleme etkinliği’ gerçekleştirildi. Sahil temizleme etkinliğinin gerçekleştiği yerlerden birisi olan Adanalıoğlu sahilinde ‘Günaydın Mersin’ diyerek uzmanlar eşliğinde sabah sporu ile güne başlayan gönüllüler, programın devamında ellerine çöp poşeti ve çöp toplama aparatlarını alarak, doğada yok olma süresi uzun olan ya da mümkün olmayan pek çok atık maddeyi sahilden temizledi.

"Vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı konusunda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz"

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için en güzel temizliğin kirletmemek olduğunu dile getiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Şefi Danyal Güngör, "Bugün Adanalıoğlu sahilinde, spor dairemiz aracılığıyla hem spor yapan hem de çevreye duyarlı gönüllülerimizle birlikte farkındalık oluşturmak için geniş çaplı bir sahil temizliği etkinliği gerçekleştirdik. Sahil boyunca geri dönüşüm süreci mümkün olmayan çok fazla atığı topladık. Toplanan atıkları, bertaraf için çöp alanlarımıza göndereceğiz. Mersin’deki vatandaşlarımızın, çevre duyarlılığı konusunda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

"Tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak çalışma yapıyoruz"

Çevre Haftası çerçevesinde sahilde ve şehrin iç kesimlerinde temizlik çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmaların eş zamanlı olarak Yenice’den Anamur’a kadar bütün ilçelerde çevre gönüllüleri ile birlikte yapıldığını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, "Çevre bizim için çok önemli. Bu konuda hem belediye çalışanları, hem halk olarak çok özen gösteriyoruz. Başkanımız da bu konuda çok duyarlı. Bizler de O’nun görüşleri doğrultusunda hem personelimiz, hem de halkımızla birlikte şehrimizi temiz tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.