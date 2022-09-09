ÖSYM, 7 Eylül’de başlayan ve 13 Eylül’e kadar devam edecek olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ek yerleştirme sürecini başlatırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi YKS Kurs Merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenler de öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için onlara destek olmaya devam ediyor.

ÖSYM, 7 Eylül’de başlayan ve 13 Eylül’e kadar devam edecek olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ek yerleştirme sürecini başlatırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi YKS Kurs Merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenler de öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için onlara destek olmaya devam ediyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan tercihler sonrasında açıkta kalan öğrencilerin, bir yükseköğrenim bölümüne kayıt olabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen ek yerleştirmeler için, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü öğretmenleri de öğrencilerin doğru tercihlerde bulunabilmesi için adeta seferber oldu.

“Ek yerleştirmede gençler bazen yanılgıya düşebiliyorlar”

Açıkta kalan öğrencilere destek olmak amacıyla hizmet sunduklarını söyleyen Eğitim Şube Müdürlüğü Rehber Öğretmenlerinden Cansu Turan, “İlk yerleştirmelerde açıkta kalan öğrencilerimize, bu desteği veriyoruz. Bu hizmet tüm kurs merkezlerimizde, tüm ilçelerimizde, bütün rehber öğretmenlerimiz tarafından veriliyor” dedi.

Bazı öğrencilerin ek yerleştirme konusunda bazen yanılgıya düşebildiklerini belirten Turan, “Geçen ek yerleştirmelerde yazdığımız yerleri bir daha yazamıyoruz. Bunu kendilerine açıklıyoruz. Onun haricinde nasıl ilk yerleştirmelerde bizim sıralamamız önemli ise bu yerleştirmelerde de üniversitelerin belirlemiş olduğu taban puanlar var. Öğrencinin puanı, o taban puanın altındaysa sistem zaten izin vermiyor. Bununla beraber, biz öğrencilerimizin taban puanı düşük yerleri ve kendi hedeflerine en yakın meslekleri söyleyerek, orada tercihlerde bulunuyoruz” diye konuştu.

7 Eylül’de başlayan ve 13 Eylül’de sona erecek olan ek yerleştirme rehberlik hizmeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezinin bulunduğu tüm ilçelerde, tüm rehberlik öğretmenleri tarafından üniversite okumak isteyen öğrencilere sunuluyor.