Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde Yenişehir ilçesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı’nda kadınlar için sağladığı imkanlardan pilates kursu yoğun ilgi görüyor. Engelsiz Yaşam Parkı’ndaki ücretsiz pilates kursuna gelen kadınlar, etkinlikler sayesinde sosyalleşme imkanı da buluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında fizyoterapist olarak görev yapan Zeynep Aslan, Engelsiz Yaşam Parkında yaklaşık 2 yıldır pilates dersleri verdiğini anlattı. Merkezden çok sayıda kadının hizmet aldığını ifade eden Aslan, “İstedikleri saatte, istedikleri gruba katılabiliyorlar ve burada pilatesin bütün etkilerinden faydalanıyorlar. Biz burada özellikle klinik pilates yapıyoruz. Pilatesin birçok faydası var. Öncelikle postür düzeltmede, ağrıları iyileştirmede ve genel fizyolojik durumu düzeltmede çok faydalı. Herhangi bir ortopedik sıkıntısı olanların yanı sıra, herhangi bir sağlık sorunu olmayan kadınlar da buradan faydalanabiliyorlar. Kadınlara, hem ağrıları azaltmada, hem de ruh halini düzeltmede büyük bir yarar sağlıyor. Burada çok güzel 1 saat vakit geçiriyoruz ve egzersiz yapıyoruz” dedi.

Kadınların kendi günlük rutinlerine uygun bir şekilde, istedikleri ders ve saatte etkinliğe katılabildiklerinin altını çizen Aslan, “Derslerimiz salı ve perşembe günleri oluyor. İlk grubumuz saat 13.00’de başlıyor, diğer grubumuz ise 14.00’de başlıyor ve bir saat sürüyor. Derslerimiz çok keyifli geçiyor ve kadınlar çok mutlular. Özellikle düzenli devam eden kadınların ağrılarında çok ciddi iyileşme oldu, postürleri düzeldi. Buraya hepsi çok keyif alarak ve zevkle geliyorlar. Çünkü burası kendilerine vakit ayırabildikleri çok özel bir alan. Pilates çok ulaşılabilir bir spor olmuyor her zaman için. Burada biz ücretsiz bir şekilde, 2 yıldır bu hizmeti devam ettiriyoruz” diye konuştu.

“Bu konforda bir yerin ücretsiz olması ayrı bir avantaj”

Pilates kursuna 3 hafta önce başladığını, kaslarında rahatlama ve ağrılarında hafifleme olduğunu belirten Aysel Taşkan, “Bizlere sunulan bu etkinlikten ve Zeynep hocamızdan çok memnunum. Bu konforda, bu seviyede ve ücretsiz olması da ayrı bir avantaj. Buraya geldiğim için mutluyum. Böyle bir imkan sunduğu için başkanımıza ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Emekli öğretmen Ümmü İbibikcan da pilates kursuna 3 haftadır geldiğinden bahsederek, hem arkadaşlarıyla birlikte olduklarını, hem de kendi başlarına yapamadıkları hareketleri burada daha rahat bir şekilde yaptıklarını kaydederek, “Gerçekten güzel bir aktivite. Zeynep Hanım çok disiplinli bir öğretmen. Tavrını ve saatine dikkat etmesini çok beğendik. Buradan memnunuz. Memnun olmasak zaten gelmeyiz. Arkadaşlarımızla ortak zamanı bulduğumuzda birlikte geliyoruz” ifadelerini kullandı.