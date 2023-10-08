Mersin Büyükşehir Belediyesince, ‘Destek büyükşehirden kısmet denizden’ projesi çerçevesinde Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Bozyazı ve diğer ilçelerdeki 372 küçük ölçekli balıkçıya malzeme desteği sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, küçük ölçekli balıkçılığa yüzde 100 hibeli boya, yağmurluk, çizme ve tutya desteği veriliyor. Bu çerçevede Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Destek büyükşehirden kısmet denizden’ projesi çerçevesinde Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Bozyazı ve diğer ilçelerdeki toplam 372 küçük ölçekli balıkçıya boya, tutya, tulum takımı ve çizmeden oluşan ekipman seti desteği sağlanırken, bunların 45 tanesi Erdemli, 50 tanesi Silifke ve 50 tanesi de Anamur ilçelerindeki küçük ölçekli balıkçılara teslim edildi.

“Müthiş tarım potansiyeli olan bir ilde yaşıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bir tarım kenti olan Mersin’de, tarımın her koluna destek vermeye çalıştıklarını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Erdemli’de yapılan dağıtımda yaptığı konuşmada, bu desteklerden birisinin de denizcilik alanında olduğunu söyledi. Şahutoğlu, “Mersin; 321 kilometre sahile sahip, 3 bin rakıma kadar tarımın olduğu, yaklaşık 86 çeşit ürünün yetiştiği ve bu ürünlerden 9’unda Türkiye birinciliği, yaklaşık 8 tanesinde ikinciliği olan müthiş bir tarım kenti. Erdemli’de tarımsal, hayvansal ve denizcilik alanında ciddi bir üretim var” dedi. ‘Destek büyükşehirden kısmet denizden’ sloganıyla hayata geçirdikleri proje hakkında konuşan Şahutoğlu, “Bu proje ile beraber, Erdemli’de küçük ölçekli balıkçılık yapan 45, il genelinde ise toplam 372 balıkçımıza, içerisinde boya, tutya, çizme ve tulumun bulunduğu malzeme desteği sunuyoruz. Böylelikle de balıkçılarımızın artan girdi maliyetlerini az olsa düşürmek amacındayız” diye konuştu.

“Son 4,5 yılda tarımsal alanda önemli katkılarımız oldu”

Tarımsal destek kapsamında, özellikle küçük ölçekli üreticileri desteklemeye ve onların yanlarında olmaya çalıştıklarını kaydeden Şahutoğlu, son 4,5 yıl içinde küçükbaş hayvan desteğinden büyükbaş hayvancılara yem desteğine, fide-fidandan sulama borusuna kadar birtakım destekler verdiklerini belirtti. Tüm bunların yanında, balıkçılığın yoğun olduğu bir kent olan Mersin’de, balıkçıları da yalnız bırakmalarının düşünülemeyeceğini vurgulayan Şahutoğlu, “Balıkçılıkta artan girdi maliyetlerinin yanı sıra, hem iklimin getirdiği hem de kaçak avcılığın oluşturduğu ciddi sıkıntılar var. Biz de bugünlerde balıkçılarımızın yanında olmak, en azından bir destek vermek istedik” ifadelerini kullandı.

Kooperatifler, verilen destekten memnun

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Volkan Taş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, “Başarılarınızın ve desteklerinizin devamını bekliyorum” dedi. Silifke Göksu Deltası Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çınar ise yapmış olduğu katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Küçük ölçekli balıkçılarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı, Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu zamana kadar böyle bir destek görmemiştik”

Projeden faydalanan Erdemlili küçük ölçekli balıkçılardan Mustafa Gemalmaz, desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Bu zamana kadar böyle bir destek görmemiştik. Bir teknenin bakımını yapacak kadar almış olduğumuz malzemeler, dışarıda 7-8 bin lira civarında. Böyle yardımlar, hele ki şu zor şartlarda insanları çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Öte yandan Anamur’da balıkçılara verilen balıkçılık ekipmanlarının yanı sıra üreticilere de avokado fidanları teslim edildi. Üreticilere yüzde 50 hibe ile avokado fidanı desteği vererek hem bölgedeki tropikal meyve üretim alanının genişlemesine, hem de üreticilerin alternatif gelir elde edebilmesine olanak sunan Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü dağıtımların Anamur ayağında 33 mahallede 133 üreticiye 2 bin 680 adet avokado fidanı teslim etti.