Mersin Büyükşehir Belediyesi, cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Tarsuslu sanatçı Ressam Semra Aysen’in ‘Atatürk’ temalı resim sergisini vatandaşlarla buluşturdu.

Mersin Güzel Sanatlar Galerisinde gerçekleşen serginin açılışında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ile Ressam Semra Aysen tarafından kurdele kesildi. Milli ve manevi değerlerin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunan sanatçıya, açılışın ardından çiçek takdimi gerçekleştirildi. Uzun yıllar yağlı boya tekniği ile çalışan, serbest resim çalışmalarının yanı sıra Atatürk değerlerini yaşatmak adına portrelerini resmeden sanatçının, sergide 30 farklı eseri yer aldı.

Sergi açılışının 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftasına denk gelmesinin oldukça anlamlı olduğunu vurgulayan Özdülger, her daim Atatürk ilke ve devrimlerinin izinden gideceklerini belirtti. Sanatçı Aysen de 35 yıllık sanat hayatının 4. sergisinin açılışında Mersin Büyükşehir Belediyesi desteğinin kendisi için oldukça değerli olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resmedildiği sergi, 14 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak.