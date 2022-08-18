Mersin Büyükşehir Belediyesinde, Belediye İş Sendikası ve DİSK Genel İş arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 7 bin 268 TL oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde, Belediye İş Sendikası ve DİSK Genel İş arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 7 bin 268 TL oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası ve DİSK Genel İş Sendikası arasında MESKİ çalışanlarını da kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törende kadrolu işçiler için de ek protokol yapıldı. İmza töreni öncesi işçiler tarafından davul, zurna ve alkışlarla karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplu iş sözleşmesinin imzalarını attıktan sonra da Atatürk Kültür Merkezinin bahçesinde işçilerle birlikte omuz omuza halay çekti.

Yeni sözleşme ile enflasyon farkına göre her 6 ayda artış uygulanacak

Yeni toplu iş sözleşmesi, Kültür A.Ş.’de 4 bin 994, İmar A.Ş.’de bin 343 ve MESKİ A.Ş.’de bin 906 personel olmak üzere toplam 8 bin 243 personeli kapsıyor ve taban ücreti 250 TL’ye yükseltildi. Temmuz ayı itibariyle en düşük ücret 7 bin 268 TL oldu. 6 aylık süre içerisinde enflasyon farkına göre hesaplanacak ve her 6 ayda artış uygulanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde 556, MESKİ’de 282 kadrolu işçinin 245 TL ile 272 TL arasında olan yevmiyesi ise 1 Eylül itibariyle 286 TL’ye yükseltildi. Ayrıca toplamda 848 kadrolu işçiye 1 Eylül itibariyle ortalama yevmiyeye uygulanacak yüzde 5 zam, yeni taban ücreti üzerinden 286 TL’ye yüzde 10 zam olarak güncellendi. 1 Eylül itibariyle ek protokol sonucu uygulanacak zamlar ile Büyükşehir Belediyesindeki en düşük kadrolu işçinin günlük ücreti 314,60 TL oldu.



“Beni halkıma mahcup etmediğiniz için hepinizle gurur duyuyorum”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, törende yaptığı konuşmada, “Görev sürem olan 31 Mart'tan bu yana beni halkıma mahcup etmediğiniz için, sizlerle gurur duyuyorum. Kafalar değişince ne çok şey değişti, değişmeye de devam edecek. Kimsenin endişesi olmasın” dedi. İşçilere hitap eden Seçer, "Bizi var eden, bizimle beraber yürüyen, gecesini gündüzüne katan, yağmur çamur demeden, çocuğum hasta demeden, aç kaldım, tok kaldım diye şikayette bulunmadan Mersin halkına hizmet eden mesai arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

“Samimi bir itirafta bulunayım; ben sizi çok seviyorum, herkesten de daha fazla seviyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Seçer, "Çünkü hayatım boyunca hep çalışanın, alın teri dökenin, hakkıyla evine rızkını götürenin yanında oldum. Çünkü benim hayatım da böyle geçti, onun için sizleri çok seviyorum. Hep beraber çok daha güzel işler yapacağız emin olun. Bizim kafamızın arkasında hiçbir plan yok. Bizim dünya malında gözümüz yok. Bizim hayattan hiçbir beklentimiz yok. Bizim hayattan beklentimiz kendimiz adına değil, ülkemiz adına, çocuklarımız adına, torunlarımız adına. Onun için inatla, şevkle, azimle, hırsla çok daha iyi işler yapacağız. Bunu da hep beraber yapacağız” ifadelerini kullandı.



“Kafalar değişince ne çok şey değişti”

Bugüne kadar, bütün idari ve mali sıkıntılara rağmen çok değerli işler yaptıklarının altını çizen Seçer, “İş başına geldiğimizde hem mali açıdan hem de idari açıdan bizim alışık olmadığımız konseptte yönetilen bir kurumla karşılaştık. Örneğin bizim kitabımızda ayrımcılık, haksızlık yazmaz. Böyle bir felsefemiz yok. Biz kul hakkı yemeği reddederiz, biz israfı reddederiz. Deriz ki halkın kesesinden ağalık olmaz. İşte bunlar değiştiği için, yani kafalar değiştiği için, Mersin Belediyesinde çok şey değişti” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesinde 11 bin personelin görev yaptığını hatırlatan Başkan Seçer, şunları söyledi: “İşini yapmayan, işini savsaklayan, bankamatik memurlarıyla ilgili, eğer idare bir disiplin soruşturması yürütürse, ‘benim siyasi görüşümden dolayı benim işime son verdiler ya da hakkımda tutanak tuttular’ demek inandırıcı değil. 11 bin insan çalışıyor bu belediyede, 11 bin insan. Bu belediyede çalışan insanların tamamı 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra mı bu belediyeye alındı? Peki bu 11 bin insan, bugün Büyükşehir Belediyesini yöneten başkana, partisine oy veren insanlar mı ya da oy vermek zorunda olan insanlar mı? Biz bugün Türkiye'de ayrımcılıktan, adaletsizlikten dem vuruyoruz. Başkan olarak diyorum ki, ‘bana ayrımcılık yapmayın, ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım, partimle de gurur duyuyorum, ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin belediye başkanıyım. Benim için bundan daha büyük hangi onur olabilir?’. Bize adaletsizlik yapmayın diyoruz. Bizim belediyemiz barış, huzur, kardeşliğin hüküm sürdüğü bir belediyedir. Tek amacı halkına hizmet olan bir belediyedir.”



“Biz yönetime geldik, insanların yüzü güldü”

3 yılı aşkın bir süredir çok güzel işler yaptıklarını kaydeden Seçer, “Biz yönetime geldik, insanların yüzü güldü. Çünkü, biz kimseye şiddet dili ile hitap etmiyoruz. Biz nefret gözü ile bakmıyoruz. Biz sevgi dilini kullanıyoruz, saygı dilini kullanıyoruz, hürmet dilini kullanıyoruz. Biz bir aileyiz. Mersin'de gülen bir toplum var. Mersin'de mutlu bir hemşehricilik var. Bu duyguları yükselttik. Fakat bazı engellemeler oldu. Belediyenin finansal açıdan sıkıntıya girmesi, hizmetlerini yapmaması için engellemelerle karşılaştık. Peki noldu? Acımızdan mı öldük? Çok şükür mutluyuz, çalışıyoruz. Zamanında maaşınızı alıyorsunuz, yolları yapıyoruz, fakir fukaraya, garip gurebaya yardımcı oluyoruz, tüm canlı varlıklar bize emanet ilkesi ile çalışıyoruz. Onun için daha fazla çalışacağız, çok daha güzel, büyük hizmetler yapacağız. Bunu hep beraber yapacağız” dedi.



“Mersin'e hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz”

Helali ile kazanmaya, Mersin'e hizmet etmeye hep beraber devam edeceklerini dile getiren Seçer, “Değerli mesai arkadaşlarım, değerli emekçi kardeşlerim, sizden istediğim; oyunu verip bana güvenen, bu ülkeye, bu memlekete hizmet edecek bir belediye başkanı olmamda katkı sunan, hatta bana oy vermeyen tüm vatandaşlarıma beni mahcup etmeyin. Benim sizden tek istediğim bu. Herkes rızkına sahip olsun. Hepinizin ailesi var, çoluk çocuğu var. Burada şerefimizle, alın terimizle, hakkımızla çalışıp, kazanalım. Herkes kendini iyi hissetsin. Ben sizin babanızım, ben sizin abinizim, ben sizin arkadaşınızım, ben sizin kardeşinizim. Belediye başkanlığını bir tarafa bırakın, makamlar geçicidir. Helali ile kazanmaya, Mersin'e hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz, sonuna kadar inanıyorum size” diye konuştu.



“Şubat ayında kadrolu işlerimizle de bir toplu sözleşme imzalayacağız”

Kadrolu işçileri ilgilendiren konularda da konuşan Seçer, “MESKİ bünyesinde ve Mersin Büyükşehir bünyesinde toplam 848 kadrolu çalışanımız var. Bu arkadaşlarımız 245 TL ile 272 TL arasında yevmiye alıyorlar şu anda. 1 Eylül itibariyle toplu sözleşme gereği yüzde 5 bir ücret farkı alacaklar. Kadrolu işçilerimiz normalde şubat ayında bizimle masaya oturacaklar, toplu sözleşme yapacaklar ama o süreye kadar bu olağanüstü gelişmelerden en az şekilde etkilensinler, biz de bir katkı yapalım diye yüzde 5'in üzerine, yani yeni taban ücretleri olan 286 TL'nin üzerine, yüzde 10’da biz ilave yaptık. Şu anda yapılan düzenlemeyle en düşük kadrolu işçinin günlük ücreti 314.6 TL’ye yükselmiş oldu. Yani ağustos ayındaki net ücreti 9 bin 424 TL olan kadrolu bir çalışanımız, eylül ayı itibariyle 11 bin 719 TL ücret alacak. Şubat ayında da oturacağız, yine kadrolu işlerimizle de bir toplu sözleşme imzalayacağız” ifadelerine yer verdi.