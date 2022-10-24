Mersin Büyükşehir Belediyesinin ’Abanoz’ isimli deniz temizleme aracı ile ’Namrun’ isimli denetim botunun tamir ve bakımı, artık belediye personeli tarafından yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ’Abanoz’ isimli deniz temizleme aracı ile ’Namrun’ isimli denetim botunun tamir ve bakımı, artık belediye personeli tarafından yapılıyor.

Teknelerin karinaları ve alt zeminleri denizde midye, yosun gibi maddelerle kaplandığından, onların her yıl karaya çıkarılıp, temizlenmesi ve boyanması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de deniz temizleme aracı ’Abanoz’u karaya çıkararak temizleme ve boya işlemlerini tamamladı. Diğer bakım ve onarım işlemlerini de gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz denetim botu ’Namrun’un da bakımını yaparak, arıza veren parça değişimlerini yerine getirecek.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürü Ayhan Demir, “Abanoz teknemiz, deniz yüzeyi temizleme aracıdır. Daire Başkanlığımız ve Şube Müdürlüğümüz tarafından malzeme alımı sağlanarak, kendi personelimiz tarafından bu teknemizin temizliği, boyası yapıldı ve bazı aksamları değiştirildi” dedi.

Denetim botu ’Namrun’un da bakımını yapacaklarını ifade eden Demir, “Bu teknemizin de yine boyama işleri, motor aksamının bakımı, pervanesinin yenilenmesi gibi gerekli işlemleri yapacağız. Bu teknelerimizin bakım ve onarımını dışarıda yaptıracak olsaydık, şu an ekiplerimizin yaptığı maliyetin 4 katı daha fazla ödeme yapacaktık. Yani yaklaşık 4’te 1 oranında tasarruf etmiş olacağız ve daha az harcamayla teknelerimizi faal duruma getireceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında gemi makine teknikeri olarak görev yapan Mesut Arıcı, “Teknenin sevk ve idare sisteminde kullandığımız şaft, pervane ve dümen sistemlerinde bakım ve onarımları gerçekleştirdik. Çöp toplamak için kullandığımız konveyör bant sisteminde de arıza vardı. Bunların tamamının bakım ve onarımı, mesleğinde uzman personel arkadaşlarımız tarafından gayet güzel bir şekilde yapıldı. Aynı işlemleri, Namrun teknemizde de yapacağız” ifadelerini kullandı.