Ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılarak Mersin’i temsil eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2.’sini düzenlediği ‘Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’ne katıldı.

3 Kasımda başlayan ve bugün son bulacak festival çerçevesinde Yörük ve Türkmen kültürüne dair keçecilik, dokumacılık, dericilik gibi el sanatlarının tanıtımın yanı sıra, atlı ve okçuluk gösterileri ile Yörük gelenekleri hatırlatıldı. 25 ülkeden Yörük ve Türkmenlerin katılımıyla gerçekleşen festivalde yerini alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kendisine tahsis edilen çadırda ‘Yörük Müzesi’ kurarak konuklara Mersin’deki Yörük kültürü, Mersin’e özgü tarımsal ürünleri ve lezzetleri, Mersin’in tarihi ve turistik yerlerini tanıttı. Mersin’in yöresel değerlerinin ve lezzetlerini anlatıldığı festivalde pek çok yerli ve yabancı turistin rağbet gösterdiği Yörük çadırı, ziyaretçilerinden tam not aldı.

Aksu ilçesinde At Çayırı mevkiinde gerçekleşen ve Yörük kültürünü temsilen Yörük göçü ile başlayan festivalde halk dansları, atlı akrobasi ve halk oyunları gösterileri ve konserlerle dünyanın dört bir yanında gelen konuklar, Türkmen ve Yörük kültürünü hep birlikte paylaşmanın tadını çıkardı.

Festivalde, Yörük Müzesi ile yer alan Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin akınına uğradı

Festival alanında kurulan Mersin Yörük çadırına oldukça ilgi gösteren yerli ve yabancı ziyaretçiler, Mersin’in tarihi ve turistik yerlerini daha yakından tanıma imkanı bulurken Mersin’e özgü lezzetlerin de tadına baktı. Mersin’e özgü lezzetlerin tanıtılması için ziyaretçilere coğrafi işaret tescilli ürünlerden Bozyazı kavutu ve Tarsus bandırması, cezeryesi, Silifke’nin tarımsal ürün kuruları, değirmen çorbası, muz pestili, kavurga ve kaynar ikram edildi.

Aynı zamanda ziyaretçilere Mersin’i anlatan Mersin tanıtım haritası ve kitapçığı da dağıtıldı. Ziyaretçilere hediye edilen ürünler arasında ise Mersin’de özellikle alternatif tarım ürünlerinden biri olan lavantaya özgü lavanta kesesi, lavanta kolonyası, iğne oyası bileklik, poşu, tülbent ve Yörük bebek magneti, gibi ürünler yer aldı. Mersin’de Yörük kültürü değerlerinin tanıtılması ve bu zengin coğrafya üzerinde bu kültürün hala yaşatıldığının bir sembolü olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Tarsus, Silifke, Anamur ve Mut yörelerine özgü dansları sergileyerek ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

“Bizler Yörük kültürüyle iç içe olan ve bu kültürü yaşayan kentlerden biriyiz”

’2. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’ne destek vermek için festivalde yerini aldıklarını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, geçen sene de festivale katıldıklarını aktararak, “Gerçekten Yörüklerin toplandığı, her bölgeden katılımın olduğu bir alandayız. Bizler de Yörüklerle iç içe olan ve gerçekten Yörük kültürünü yaşayan bir kent olarak da buraya destek vermezsek olmazdı. Yıl içerisinde yapmış olduğumuz projelerle gerek Tarımsal projelerle gerek kültür olarak onların yanında oluyoruz. Güzel bir çadır alanı oluşturduk. Kendi kültürümüzü sergilediğimizi düşünüyoruz” dedi.