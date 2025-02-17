Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kurulan ‘Mersin Yeşil Dönüşüm Ofisi’nin ilk kurum içi toplantısı yapıldı. Toplantı kapsamında RESLOG iş birliği ile ‘Yeşil İşler, Yeşil Beceriler ve Yeşil Girişimcilik’ eğitimi gerçekleştirildi.

Mersin’de döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların ve çalışmaların desteklenmesine yönelik olarak çalışmalarını yürüten Yeşil Dönüşüm Ofisi, önemli bir eğitime imza attı. ‘Yeşil İşler, Yeşil Beceriler ve Yeşil Girişimcilik’ başlıklı eğitim, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu tarafından verildi.

Eğitime İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, RESLOG Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi Burcu Özüpak Güleç, RESLOG Türkiye Yerel Ekonomik Kalkınma ve Geçim Kaynakları Uzmanı Orkun Doğan, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu ve Büyükşehir Belediyesinin farklı daire başkanlıklarından uzmanlar katıldı.

Tiryakioğlu’nun ‘Çoklu Krizler ve Dayanıklılık’, ‘Dönüşüm ve Yeni Yeşil Beceriler’ ile ‘Yeni Nesil Belediyecilik’ konu başlıklarında gerçekleştirdiği eğitimde, iklim krizi, yeni dünyanın yeni kırılganlıkları, yeşil dönüşüm, yeşil işler, yeşil meslekler, yeşil girişimciler ve teknoloji üzerinde duruldu.



Atölye çalışmasında Büyükşehir Belediyesinin ‘yeşil’ projeleri anlatıldı

Yeşil işlere geçişte belediyelerin rolünün de ele alındığı eğitim kapsamında, yeni nesil yeşil belediyeciliğin nasıl oluşturulabileceği anlatıldı. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projeleri, Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yeşil Altyapı, Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm, İklim Uyum ve Toplumsal Dayanıklılık, Ulaşım ve Akıllı Şehir Uygulamaları, Eğitim ve Toplumsal Katılım, Mersin ve Kırılganlıkları konu başlıkları üzerinden Mersin’e dair örneklerin de anlatıldığı eğitimin ardından gerçekleştirilen atölyede ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeşil işler ve projeleri anlatıldı. Geniş bir alanda hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesinin, projelerini nasıl yeşil dönüşüm ilkeleri içeren bir şekilde halka ulaştırabileceği konusunda fikir alışverişinin yapıldığı atölyede, her daireden bir uzman projeler hakkında önerilerde bulundu.



"Türkiye’de bir ilk olmanın vermiş olduğu bilinç ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, Yeşil Dönüşüm Merkezi ile amaçlarını anlatarak, "Bir proje, üretim veya hizmet gerçekleştirirken sebep olduğumuz çevresel etki ve karbon emisyon miktarını azaltarak iklim krizine karşı yeşil dönüşüm mantığıyla hareket etmek. Özellikle fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, atıkların geri dönüşümü, su ve enerji verimliliği gibi adımlar bu dönüşümün önemli parçalarıdır. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizde ve çalışma alanlarımızda kurumsal kapasitemizi yeşil dönüşüme uygun hale getirmek istiyoruz. Belediye olarak Yeşil Dönüşüm Ofisi kurarak Türkiye’de bir ilk olmanın vermiş olduğu bilinç ve özveriyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



"İklim dostu olmayı ve faaliyetleri ‘yeşil’ bakış açısıyla yapmayı hayal ediyoruz"

Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Yeşil Dönüşüm Ofisi’nin kuruluş aşaması ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Zorlu, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin, iklim dostu belediye olmasını ve faaliyetlerini daha ‘yeşil’ bakış açısıyla yapmasını hayal ediyoruz. İklim değişikliklerinin hayatımıza etkilerini, giderek artan bir şekilde görüyoruz. Bu bize, hayat tarzında bir değişim yapılması zorunluluğunu gösteriyor" diye konuştu. Zorlu, Büyükşehir Belediyesinin ‘yeşil’ hizmetlerine örnekler de verdi.

Yeşil Dönüşüm Ofisi olarak neler yapmak istediklerini paylaşan Zorlu, verilen hizmetlerin yeşil dönüşüme daha uygun hale getirilmesi için farklı projeler geliştirilebileceğine vurgu yaparak, "Mesela biz tek kullanımlık plastiklerden çıkmak istiyoruz, çünkü korkunç bir tek kullanımlık plastik kirliliği var. Bundan çıkmak zor ama yerine bir şey ikame ederseniz mümkün olabilir. Bununla ilgili bir proje üretilebilir" şeklinde konuştu.



"Mersin Büyükşehir’in yeşil dönüşüme en elverişli belediye olduğunu gördük"

RESLOG Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi Burcu Özüpak Güleç, 'RESLOG Projesi’ni anlattı. Projenin ana çıkış noktasının Suriye’den gerçekleşen göçler nedeniyle belediyeleri güçlendirmek olduğunu söyleyen Güleç, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Güleç, yerel ekonomiyi kalkındırma noktasında Mersin Büyükşehir ile çalıştıklarına da değinerek, "Hem dış hem iç paydaş toplantıları sonucunda; Mersin Büyükşehir Belediyesinin paydaşları katalize etmek alanında çok güçlü olduğu, yeşil dönüşüme çalışmak için en elverişli belediyelerden biri olduğu ve aynı zamanda da hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli bir merkez olma potansiyelini gördük. Bu nedenle de yeşil dönüşüm ofisi çalışmaları başladı. Bu anlamda, bu bizim de RESLOG projesi olarak çok gurur ve mutluluk duyduğumuz bir proje" ifadelerini kullandı.



"Büyükşehirde, Türkiye ortalamasının üzerinde bir çaba ve gayret var"

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu ise "Mersin Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile ilgili çok güzel şeyler duyuyordum. Bu proje vesile olunca ve biraz daha araştırınca gördüm ki, Türkiye’deki belediye ortalamasının üzerinde bir çaba ve gayret var" dedi.

Kaynak: İHA