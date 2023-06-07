Bu çerçevede dış ve iç tetkiklerle hizmet kalitesi denetlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından dış tetkike tabi tutulacağı ifade edildi.

3 gün boyunca TSE’den katılan baş tetkik görevlisi ve uzmanlar tarafından tetkike tabi tutulacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, süreç sonunda belgelerin geçerliliğinin devamı için gözlem tetkiğini başarı ile geçmeyi hedeflediği de kaydedildi. TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki, yapılan toplantıyla başladı. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Ali Rıza Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, TSE Baş Tetkik Görevlisi Hidayet Şahin, TSE Baş Tetkik Görevlisi Önder Ögetürk, TSE tetkik görevlileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Dış tetkikler, 6-8 Haziran tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerine yönelik olarak yapılacak.

Dış tetkikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, “Bu tetkikin de, daha önceki dış tetkiklerimizde olduğu gibi başarılı bir şekilde geçmesini diliyorum. Zaten Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kalite yönetimine önem veriyoruz. Sizlerin de önerileri bizim için çok önemli. 2019’dan itibaren önemli yol aldığımızı düşünüyorum. Tüm daire başkanlarımız ve şube müdürlerimiz bu konuda hem eğitim alıyorlar, hem de kendi çalışmalarını yapıyorlar” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Ali Rıza Özdemir, tetkik heyeti gelmeden önce tüm süreçleri başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek, “Daha önceki TSE denetimlerinde olduğu gibi, bu denetimlerin de kurumumuza çok katkı sağlayacağından eminiz. İnşallah güzel bir tetkik süreci geçer. Sizin gelişinizden önce, biz zaten süreçlerimizi Kalite Yönetim Şube Müdürlüğümüz ile birlikte tamamladık. İç tetkiklerimizi ve gözden geçirme süreçlerimizi tamamladık. Biz hazırız. İnşallah sizlerin de katkısıyla, güzel bir denetim geçeceğini temenni ediyorum” diye konuştu.

"Verimli bir sonuç alacağımıza inanıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Başer ise şube müdürlüğü olarak 4 belge üzerine çalışmalarını yürüttüklerinden söz ederek, “2015’te edindiğimiz kalite yönetim sistemi ve 2019’da edindiğimiz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi üzerine gözlem tetkiki gerçekleştireceğiz. Bugün itibariyle TSE’den tetkik heyetimizi ağırladık. Çalışmalarımızın verimliliğinin sonucunu alarak, bu dış tetkiki de başarılı bir şekilde geçirerek, belge gözlem tetkikimizi başarılı bir şekilde sonlandırmayı planlıyoruz. Kurumsal anlamda, belirli periyotlarla belgemizi yenilemeye ve yenilerini katmaya devam edeceğiz. 3 günlük bir programımız var. Sıkı bir tetkik bizi bekliyor. TSE’den gelen değerli katılımcılar burada. Mümkün mertebe dairelerimizin hepsinin ziyaret edilmesi ve sonrasında gözlemlerin, bulguların bizimle paylaşılması planlanıyor. Sonucunda da verimli bir sonuç alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TSE baş tetkik görevlisi Hidayet Şahin, tetkik sürecini ve denetim prosedürünü anlattı. “Başarılı bir denetim olsun istiyoruz” diyen Şahin, Mersin Büyükşehir Belediyesinin birimlerini gezerek, gerekli incelemeleri yapacaklarını aktardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kalite yönetimine ve iş sağlığı ile güvenliğine önem veren bir kurum olduğunu gördüklerini ifade eden Şahin, “İş sağlığı ve güvenliği, doğrudan sağlıkla ilgili problemi oluşturduğu için çok kıymet veriyoruz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesine baktığımızda, çalışan sağlığını önemseyen bir kurum görüyoruz karşımızda. Kurumsal duyarlılığı olduğunu görüyoruz. Çünkü TSE’den, bağımsız bir kuruluştan 9001 kalite yönetim sistemi gibi bir standart almışsınız” diye konuştu.

Kurumsal yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediyesini tebrik eden Şahin, “Çalışanın sağlığını, vatandaşın memnuniyetini ve çevreyi önemseyen, 45001 gibi bir standardı uygulamaya çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesini takdir ediyoruz. Kolay bir yaklaşım değil. Belediyenin her bir daire başkanlığında farklı risklerde işler yapılıyor” şeklinde konuştu.