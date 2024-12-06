Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü kurumsal gelişme ve hizmet kalitesi çalışmaları kapsamda, ’TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ belgesini almaya hak kazandı.

Kent genelinde vatandaşın memnuniyetini ön planda tutmak için hizmet kalitesini her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, kurumsal gelişme ve hizmet kalitesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2023 yılında çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan dış tetkik sonucunda ’TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ belgesini almaya hak kazandı. TSE yetkililerince gerçekleştirilen tetkikin ardından, kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir’in başkanlığını yaptığı Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcıları Serdal Gökayaz ve Tarık İrde, TSE Baş Tetkikçisi Mehmet Derviş Zorlu ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Tetkikler 3 gün sürdü

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri belgeleri ile kurumsallaşma yolunda ciddi adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, Enerji kimlik belgesi yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda TSE tarafından görevlendirilen Baş Tetkikçi Mehmet Derviş Zorlu ile birlikte 1. gözetim tetkiki 3 gün boyunca devam etti. Yapılan yenilikler sonunda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MEŞOT) sürekli olarak iyileştirilme ve enerji maliyetlerini düşürme çalışmaları ile 2024 yılı sonu yüzde 10 enerji tasarrufu yapılması öngörülüyor.