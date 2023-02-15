Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra Tarsus’ta da depremzedeler için 2 ayrı alanda hizmet veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra Tarsus’ta da depremzedeler için 2 ayrı alanda hizmet veriyor.

Tarsus Gençlik Kampı bungalov evleri ve Berdan Konuk Evinde depremzedeleri ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, yemek, kıyafet, ve hijyen malzeme desteğinde bulunurken, özel durumu bulunan vatandaşlara da sağlık hizmetlerine ulaşma imkanı sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, depremzede vatandaşların öncelikle sıcak bir alanda barınmaları ve yemek ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak verirken, aynı zamanda depremzede ailelerin çocuklarına da psikolojik desteklerde bulunuyor ve uzmanlar nezaretinde etkinlikler düzenliyor.

"Sıcacık ortamlarda hizmet veriyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürü Soner Yetgin, 6 Şubat sabahında yaşanan depremden sonra tüm ekiplerle birlikte sahada olduklarını belirterek, "Bölgemize Hatay yoğunluklu olarak, Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan depremzede vatandaşlarımız geliyor. Onlara Tarsus Berdan Konuk Evimizde, Gençlik Kampımızda bulunan bungalov evlerimizde sabah kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği olmak üzere sıcacık ortamlarda hizmet ediyoruz. Çamaşır Kafede tüm depremzedelerimizin çamaşırlarını yıkayıp, kaldıkları yerlere servis ediyoruz" dedi.

Hasta ve özel gereksinimli bireylerle de yakından ilgilendiklerini kaydeden Yetgin, "Hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç olan depremzedelerimizle de öğretmenlerimiz bizzat ilgilenerek, hasta olanların hastanede tedavilerini yaptırıyoruz. Bunun dışında merkezde ve kırsaldaki mahallelerde bulunan evlere yerleşen depremzedelere de, gıda ve yakacak yardımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.