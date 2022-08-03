Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, EXPO 2021 Hatay Tiyatro Festivali’ne katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, EXPO 2021 Hatay Tiyatro Festivali’ne katıldı. Tuncer Cücenoğlu'nun, kadın erkek ilişkileri üzerine kurduğu ‘Matruşka’ oyununu sergileyen Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Hataylı tiyatroseverlerden tam not aldı.

Expo 2021 Hatay Tiyatro Festivali’nde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ile 18 kişilik sanat ekibi yer aldı. Hatay Expo 2021 Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak’ın da katılım sağladığı etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından, kadının ve erkeğin birbirini tanıma, anlama ve bir arada yaşama mücadelesine getirilen farklı bir bakış açısı ve anlatımla Expo Antakya Kapalı Fuar Alanı’nda sahnelen sahnelen ‘Matruşka’ oyunu yaklaşık 600 tiyatroseverden yoğun ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, “Hatay Expo 2021’de bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in sevgilerini ve selamlarını getirdik bütün seyircilerimize ve çok değerli Belediye Başkanımıza. Medeniyetler kenti Hatay’da, böyle güzel bir toplulukla, bu festivale Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuzu da davet ettiğiniz için çok mutluyuz. Bizim için niceliğin çok önemi yok, nitelik önemli. Az öz ama bizi yalnız bırakmayan, çok kıymetli Hataylı seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz” dedi.