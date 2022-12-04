Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, aralık ayında 6 oyunla seyirci karşısına çıkacak. Zengin oyuncu kadrosu ve sahne tasarımları ile her yaştan tiyatroseverin beğenisini kazanan Şehir Tiyatrosu, ‘Ben Mimar Sinan’ oyunu ile aralık ayı programını başlatacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, aralık ayında 6 oyunla seyirci karşısına çıkacak. Zengin oyuncu kadrosu ve sahne tasarımları ile her yaştan tiyatroseverin beğenisini kazanan Şehir Tiyatrosu, ‘Ben Mimar Sinan’ oyunu ile aralık ayı programını başlatacak.

Yeniden yapılandırılmasının ardından 3. kez sezon açılışı yapan Şehir Tiyatrosu, birbirinden güzel oyunlarla tiyatroseverleri karşılamaya hazır. Yıl boyunca şehir içi ve şehir dışında turnelere katılarak tiyatroseverlerin beğenisini kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, aralık ayında yeni oyunlarıyla perdeyi açacak. Oyunlar, kimi zaman okullarda sahnelenerek öğrencilerle buluşturulacak.

“Çocuklarımız için ‘Ben Mimar Sinan’ oyununu hazırladık”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, aralık ayı programı ve programda yeni yer alan ‘Ben Mimar Sinan’ oyunu hakkında bilgi vererek, “Öncelikle Mersin Şehir Tiyatrosu olarak yeni sezonumuzu açmış olmanın ve seyirciyle buluşuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dolu dolu bir programımız var. Fakat bu programda özellikle belirtmek istediğimiz bir nokta var. Biz gençlerimize ve çocuklarımıza çok önem veriyoruz, bunu da her seferinde ifade ediyoruz. Bu doğrultuda yeni bir eser hazırladık, ‘Ben Mimar Sinan’. Turgut Özakman’ın metnini yazdığı bu eseri, okullarımıza giderek ortaokul öğrencilerimize oynuyoruz ve nitekim prömiyerimizi de Mimar Sinan Ortaokulu’nda yaptık. Gerçekten çok etkileyici bir eser. Aynı zamanda Mimar Sinan’ın hayatını, başarılarını, süreci biyografik bir şekilde, Mimar Sinan’ın kendini anlattığı bir eser. Gerçekten çok da etkili oldu. Okuldaki öğrencilerimiz bundan çok keyif aldı” dedi.

“Çocuklarımızı tiyatro ile buluşturmak istiyoruz”

Öğrencileri tiyatro ile buluşturmak adına yapacakları diğer çalışmaları da aktaran Özdülger, “Aralık ayında da bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız, okullara giderek öğrencilerimize tiyatroyu sunabilmek. Aynı şekilde ilkokul öğrencilerimizi de salonlarımıza getirerek, tiyatrolarımızı izletmek istiyoruz. Okuldaki öğretmenlerimizle, müdürlerimizle bağlantı kurarak, çocuklarımıza araçlarımızı da göndererek onların temsillerimize gelmelerini ve izlemelerini istiyoruz” diye konuştu.

Özdülger, sanatı ve özellikle tiyatroyu her yaştan insanla buluşturmak istediklerine de değinerek, “Biz şehirde sanatı herkese yayabilmek, herkesin kalbine dokunmak, herkesi kültür ve elbette ki olmazsa olmaz sanatla buluşturmak istiyoruz. Mersin Şehir Tiyatromuz ile salonda yapacağımız ‘Vahşet Tanrısı’, ‘Ölümü Ardında Gezdirenler’, ‘Buzlar Çözülmeden’, yine bu sezon prömiyerini yaptığımız ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ eserlerinin dışında, çocuk ve gençlik oyunlarımızla da okullara giderek, okulları

da bizlere getirerek tiyatro sezonunu dolu dolu yaşamak istiyoruz. Ocak ayından itibaren de hedefimiz, yine yeni eserlerle sevgili sanatseverlerimize, gençlerimize, çocuklarımıza ve yetişkinlerimize, sanatımızı en iyi şekilde sunmak olacak” ifadelerini kullandı.

Aralık ayı programı, 5 Aralık Pazartesi günü ‘Ben Mimar Sinan’ oyununun yerel basın mensuplarına yapılacak özel temsili ile başlayacak. Oyun Mersin Büyükşehir Belediyesi Nevid Kodallı Oda Tiyatrosu’nda saat 18.30’da sahnelenecek. Sahnelenecek oyunları izlemek isteyen vatandaşların ’www.mersin.bel.tr ve Teksin’ uygulaması üzerinden, tarih ve saat bilgilerine ulaşabilecekleri ifade edildi.