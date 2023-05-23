Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi ’MBB Robotics Takımı’, Samsun Atakum’da katıldığı ’VEX Robotics Lise Turnuvasında’ en yenilikçi takım ödülüne layık görüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesinin ’MBB Robotics Takımı’, başarılı çalışmalar yapıyor. MBB Robotics Takımı, Samsun’un Atakum Belediyesi ev sahipliğinde yapılan dünyanın en büyük ve Guinness rekorlar kitabına girmiş robotik organizasyonlarından biri olan ‘VEX Robotics Lise Turnuvası’na katılım sağladı. Ekipte yer alan çocukların özgüvenlerini artıran, sosyalleştiren ve ekip mantığıyla hareket etmelerini sağlayan turnuvada, ‘MBB Robotics Takımı’, ‘Innovate Award Ödülü’ne (En Yenilikçi Takım) layık görüldü. Kız çocuklarının ağırlıklı olduğu ekip, 19-20 Mayıs’ta gerçekleşen turnuvanın ardından Samsun’un kültürel ve tarihi yerlerini gezdi. Dönüş yolunda ise aldıkları ödül ile Anıtkabir’i ziyaret ettiler.

MBB Robotics Takımı kaptanı Eylül Tutak, ödülü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ithaf ettiklerini belirterek, "19 Mayıs’taki Samsun turnuvasından, En Yenilikçi Takım Ödülü’nü alarak ayrıldık ve Atamıza ithaf etmek için Anıtkabir’e geldik. Bize bu imkanları sağladığı için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e de teşekkür ederiz" dedi.