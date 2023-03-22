Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı için başlattığı gıda kolisi dağıtımlarını sürdürüyor. İçerisinde 12 farklı temel gıda malzemesinin yer aldığı ’halka hizmet sofralara bereket’ yazılı gıda kolileri, 13 ilçede 120 bin haneye ulaşacak.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Mart 2023’de başlayacak Ramazan ayı için başlattığı gıda kolisi dağıtımlarını sürdürüyor. 13 ilçede dağıtılan toplam 120 bin gıda kolisinin içerisinde 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilogram un, 1 kilogram toz şeker, yarım kilo çay, 1 kilogram şehriye, 1 kilogram nohut, 750 gram tuz, 800 gram zeytin, 2 kilogram bulgur, 2 kilogram pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek ve 2,5 kilogram makarna yer alıyor. ’Halka hizmet sofralara bereket’ yazılı koliler ile belediye ekipleri Mersinlilerin kapısını çalıyor.

"120 bin adet koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, Ramazan ayı için hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımlarının başladığını ifade ederek, “Ramazan gıda kolisi dağıtımlarımız başladı. Bu yıl Ramazan’a buruk bir şekilde giriyoruz. 6 Şubat depremlerinden bu yana deprem bölgesinde hizmet veriyorduk. Yine eş zamanlı olarak, ilimize gelen depremzedelere hizmet vermeye başladık. Bu çerçevede 15 bin civarında kolimizi depremzedelere ulaştırmıştık. Bunun yanında, evinde depremzede konuk eden ailelerimiz var. Şimdi Ramazan’da vereceğimiz bu koliler hem ailelere hem de gelen depremzedelere destek niteliğinde olacak. Koli dağıtımımız 13 ilçede olacak. Toplamda 120 bin adet koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

Halk kart kullanıcısı ailelere öncelik vereceklerini kaydeden Yaşar, “Bunun yanında mahalle muhtarlarımızla sürekli görüşmeler halindeyiz ve onların söylediği kişileri de araştırarak listemize ekliyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi veya düşük gelir düzeyine sahip ailelere gıda kolilerimizi ulaştırıyoruz. Ramazanı buruk karşılıyoruz, ama yine dayanışmayla bu Ramazan’ı da birlikte geçireceğiz” diye konuştu.