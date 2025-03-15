Mersin Büyükşehir Belediyesi, Portekizli öğretmen grubuna ’Teknoloji ve yapay zeka destekli anlık dil çevirisi kullanımı’ konusunda çalıştay düzenlendi. Misafir öğretmenlere Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetler anlatılıp, atölye faaliyetleriyle ilgili bilgiler verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Kadın ve Çocuk Atölyesi, Portekiz’den gelen öğretmenleri ağırladı. Erasmus Projesi kapsamında Mersin’e gelen Portekizli öğretmen grubuna, talep üzerine Tarsus Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde çalıştay düzenlendi. Farklı kültürler arasında deneyim ve teknoloji köprüsü kurmayı amaçlayan programda, misafir öğretmenlere belediyenin sunduğu hizmetler anlatılıp, atölye faaliyetleriyle ilgili bilgiler verildi. Tarsus Kadın ve Çocuk Atölyesi gönüllü öğrencilerinin de aktif olarak yer aldığı çalıştay boyunca, güzel dostluklar da kuruldu.

"Teknoloji hayatın her alanına etki ediyor"

Tarsus Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, Portekizli öğretmenlere çalıştay süresince teknoloji konusunda bilgi desteği sağladıklarının belirterek, "Erasmus Projesi kapsamında şehrimize gelen Portekizli grup belediyemize başvurarak, deneyimlerimizden faydalanmak istediklerini belirtti. Bizler de bu konuda öğretmenlerden oluşan grubumuzla, yapay zeka destekli çalışmalarımızı paylaşıp, deneyimlerimizi aktardık" dedi.

Program kapsamında ’robot nasıl tasarlanır, gelecekteki süreçte hayatımıza nasıl etki edecek, yapay zeka günlük hayatımızda nasıl kullanılır?’ gibi konularda içerik hazırladıklarını ifade eden Aşkın, "Bu etkinlikte öğrencilerimiz de bize destek oluyor. Teknoloji konusunun, hayatın her alanına etki ettiğini ve herkesin bu konularla ilgili deneyimlere sahip olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

"Öğrendiğimiz faaliyetleri kendi okulumuzda uygulayacağız"

Portekizli öğretmen grubu içerisinde yer alan Alexandra Martinho da Mersin’e gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Teknoloji, birçok sorunu çözmeye yardımcı oluyor. Kadınların ve çocukların öğrenmesi, geleceğe katkıda bulunmanın ve hep birlikte aynı yöne ilerlemenin kapsayıcı bir yolu. Burada öğrendiğimiz faaliyetleri, biz de kendi okulumuzda uygulayacak ve öğrencilerimizin farklı şekilde öğrenmelerine yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.