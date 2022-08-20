Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde 2021 yılının Ocak ayında kurulan “Otogar Kadın Danışma Merkezi” hizmetlerini sürdürüyor. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MEŞOT) hizmet veren merkez, kurulduğu günden bu yana 575 vatandaşa el uzattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde 2021 yılının Ocak ayında kurulan “Otogar Kadın Danışma Merkezi” hizmetlerini sürdürüyor. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MEŞOT) hizmet veren merkez, kurulduğu günden bu yana 575 vatandaşa el uzattı.

Şiddet, ötekileştirme veya çeşitli nedenlerle yaşadıkları şehirden ayrılmak zorunda kalan kadınların ilk durak noktası, gittikleri kentin otogarları oluyor. Mersin’de bir yardım eline ihtiyaç duydukları noktada ise onları, otogarda açılması nedeniyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Otogar Kadın Danışma Merkezi karşılıyor. Kadınlara psikolojik, sosyal, yönlendirici hukuk ve bilgilendirme destekleri sunan Otogar Kadın Danışma Merkezi, ayrıca acil ihtiyaç durumlarında ücretsiz olarak çocuklara mama, iç çamaşırı, bebek bezi ile kadınlara iç çamaşırı ve hijyenik ped desteği de sağlıyor.

“Bu güne kadar 575 vatandaşımıza hizmet verdik”

Kadın ve Aile Hizmetleri’nde psikolog olarak görev yapan Buket Çankaya, “Mersin’de Otogar Kadın Danışma Merkezi, Türkiye’de ilk kez Ocak 2021 de Başkanımızın destek ve onayı ile açıldı. Mersin’e gelen kadınların şiddet, ötekileştirme veya herhangi bir sorunda öncelikle ihtiyaç analizlerini tespit ettikten sonra psikolojik, hukuki ve sosyal destek sağlayarak gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Aynı zamanda otogara acil gelip zaruri ihtiyaçları olan kadın ve çocuklar için çocuk maması, kadın ve çocuk iç çamaşırı, çocuk bezi ve hijyenik ped bulundurmaktayız” diye konuştu.

Bu güne kadar toplamda 575 vatandaşa hizmet verdiklerini ve bunların 18’ini sığınma evine, 13’ünü de ailelerinin yanına yönlendirdiklerini belirten Çankaya, “Otogar içerisinde bulunan polis noktası, idari bölüm ya da esnafımızla her daim işbirliği içerisindeyiz. Şiddete maruz kalan, evden kaçan kadının yolu bir şekilde otogardan geçiyor. Burada otogarda kadın danışma merkezinin olması, onları daha güvende hissettiriyor. Bu açıdan çok önemli bir yer olduğunu düşünüyoruz” dedi.