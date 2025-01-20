Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezi öğretmenleri, öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninde güçlü bir iletişim ağı oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdikleri ev ziyaretlerini sürdürüyor. Merkez ve ilçelerde şimdiye kadar LGS ve YKS kurs merkezlerinden faydalanan 3 bin öğrencinin evine ziyaret gerçekleştiren öğretmenler, velilere eğitim süreci hakkında bilgilendirme yaparak, öğrencilerin gelişimiyle ilgili detaylar aktarıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezi öğretmenleri, öğrencilerin ailelerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor. Öğrencilerin gelişim süreçlerini daha yakından ve etkili şekilde takip etmek, velilere de süreç hakkında ayrıntılı bilgi verebilmek amacıyla rehber ve sınıf öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, öğrencinin ders durumu, sınav sonuçları ve genel başarısı hakkında ailelere kapsamlı bilgiler veriliyor. Ziyaretler sayesinde öğrencilerin evdeki aile ve çalışma ortamını da birebir gözlemleme imkanı bulan öğretmenler, öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik eğitim yaklaşımlarını geliştirme imkanı bulurken, çocukların da eğitim dönemini daha sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmesine yardımcı olunuyor. Öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninde güçlü bir iletişim ağı oluşturulmasına katkı sunan ziyaretler velileri memnun ederken, öğretmenler merkez ve ilçelerde şimdiye kadar LGS ve YKS kurs merkezlerinden faydalanan 3 bin öğrencinin evine ziyaret gerçekleştirdi.

"Tüm velilerimizi ziyaret etmeyi planlıyoruz"

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, LGS ve YKS faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden faydalanan öğrencilerin evlerine, her yıl olduğu gibi bu sene de ziyaret gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydetti. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, şimdiye kadar 3 bin ev ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Karakuş, "Sınav sürecine kadar tüm velilerimizi ziyaret etmeyi planlıyoruz. Ziyaretlere başlamadan önce, ’velilerimiz bu ziyaretlerden rahatsızlık duyar mı, nasıl düşünürler?’ endişesi duyarken, tam tersine velilerimizin bizleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu gördük. Çocuklarımız da bu sayede kendilerini özel hissediyorlar. Bizler de aile ve öğrenciye destek olduğumuz için mutlu oluyoruz" dedi. Ziyaretlerin rehber ve branş öğretmenler eşliğinde gerçekleştirildiğini ifade eden Karakuş, ailelere öğrencinin sınav ve akademik başarılarının aktarıldığını kaydetti. Karakış, "Eğitimde fırsat eşitliğini, tüm ilçelerimizdeki gençlerimize ve ailelerimize yaşatmak için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hedefime ulaşmama yardımcı olacak"

Aydıncık’ta ikamet eden Halil Sevim, gerçekleştirilen ev ziyaretinde, kurs merkezini ’evimiz gibi görüyoruz’ diyerek, "Merkez bünyesindeki hocalarımız, çocuklarımıza sadece eğitim alanında değil, sosyal faaliyetlerle de destek oluyorlar" dedi. Kurs merkezinin öğrencilere sağladığı imkanı bir örnek üzerinden açıklayan Sevim, "Bir maraton hayal edin ve bu maratondaki koşucuların, adil olmayan bir ortamda koştuklarını düşünün. Daha önce çocuklarımız sınavlara, Aydıncık’ta böyle bir maraton ortamında hazırlanıyordu. Bir tane özel kurs merkezi vardı ve yalnızca maddi durumu iyi olan aileler çocuklarını buraya gönderebiliyordu. Başkanımızın açtığı ücretsiz kurs merkezleriyle çocuklar arasındaki eşitliği ve dengeyi sağlaması çok güzel oldu" diye konuştu.

Aydıncık Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde LGS sınavına hazırlanan Efe Sevim ise derslere artık daha çok zaman ayırarak, daha çok çalıştığını belirterek, "Bu kurs merkezi, hedefime ulaşmama yardımcı olacak" dedi.