Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından devam ettirilen ‘Minikbüs’ projesinin 2. etabı başladı.Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Ceyda Dinçer, "16 okulda toplam 2 bin 830 öğrencimizle Minikbüs Projemizin 2. etabını tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte belirlenen toplam 16 okulun 6. sınıf öğrencileri, ‘Minikbüs’ projesi çerçevesinde hafta içi her gün bir geziye dahil edildiği bildirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Mersin merkezde sinemaya götürülerek gönüllerince eğlenmeleri sağlanan öğrenciler, aynı zamanda itfaiye grup amirliklerinde de eğitim alıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da Tarsus Doğa Parkı’na götürülen öğrenciler, onlarca tür hayvanı yakından görme ve tanıma olanağı buluyor.

"Minikbüs projemizin 2. etabını tamamlamayı hedefliyoruz"

Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Ceyda Dinçer, Minikbüs Projesinin 2. etabıyla ilgili bilgi vererek, "Deprem nedeniyle yaşanan zorlu süreçte, öğrencilerimizi desteklemek ve motivasyonlarını artırmak için, projemizi planladığımız tarihte başlattık. Projemize katılmak üzere belirlediğimiz 16 okulda eğitim görmekte olan 6. sınıf öğrencilerimizi, hafta içi her gün programımıza dahil ediyoruz. Bir grup öğrencimizi sinemaya getirip, itfaiye amirliklerinde eğitim verirken, bir grup öğrencimizi de eş zamanlı olarak Tarsus Doğa Parkına götürüyoruz. Mart ayında başladığımız, Nisan ve Mayıs ayları boyunca da devam edecek olan projeye katılmak üzere belirlediğimiz 16 okulda, toplam 2 bin 830 öğrencimizle Minikbüs Projemizin 2. etabını tamamlamayı hedefliyoruz. Biz bu projede başlangıçta dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara hem eğitim fırsatı, hem gezme fırsatı, hem de erişemedikleri, uzak kaldıkları hizmetleri yakından tanımaları için aslında bir fırsat vermeyi düşünmüştük. Sonraki süreçte bölge bazında ayırt etmeksizin hem merkezimizde, hem ilçelerimizde eğitim gören bütün öğrencilerimizi programa dahil ederek, eşit fırsatlardan yararlanmalarını istedik" şeklinde konuştu.

Öğrenciler projeden memnun

Etkinliklere katılan öğrencilerden Kübra Nur, “Deprem yüzünden moralimiz çok bozuktu. Böyle bir etkinlik düzenlediği için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Önce kütüphanenin oradan otobüse bindik. Sonra hocamız bizi topladı ve sinemaya gittik. Sinemadan sonra yemek yedik ve itfaiyeye geçtik” ifadelerini kullandı.

Bu tarz etkinliklerin derslerinde daha da başarılı olmalarına katkı sağladığını belirten bir başka öğrencide “Filmi çok sevdim, çok güzel bir filmdi. Birkaç kez gitmiştim sinemaya, ama burası daha eğlenceli oldu" ifadelerini kullandı.