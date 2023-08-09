Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantıda, komisyonlara havale edilen 30 ve birimlerden gelen 33 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Atatürk Parkının revize edilmesiyle ilgili gelen öneriye yanıt veren Başkan Seçer, “Burası belediyenin sorumluluk alanı değil evrak üzerinde ama tüm temizliğini, güvenliğini biz yapıyoruz. En son 7 Şubat 2020’de tahsis süresi bitti. Ön tahsis vermişlerdi, ilk yönetime geldiğimde yine tahsisi yoktu. Perde duvar tahkimatlar yaptırmak için çünkü dalga vuruyor, parkı yutuyor. Tahsis bende olmadığı için ihaleye çıkamıyorum. Sahibi yok parkın. Park her gün gidiyor, denize doğru akıyor. Masrafı yaptık, tahkimatı çektik. Burası bizim uhdemizde, ‘verin buranın tahsisini’ dedik, vermediler” ifadelerini kullandı.

Seçer, Akbelen kavşağıyla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini dile getiren meclis üyesine, “Seçim öncesi burayı dile getirmiştim. Daha sonra Karayolları Bölge Müdürlüğünden bize bir yazı geldi, ‘Burada çalışmaları başlatıyoruz, deplase çalışmalarını yapın’ diye. Orada bizim büyük bir MESKİ su hattı geçiyor. Biz bunu değerlendirirken projeyi de arkadaşlar rica ettiler, biz de bir bakalım çünkü yeni master planı yapıyoruz, sayılarımız var orayla ilgili. Baktık ki gerçekten proje güncel değil. Yapılması ilerde bize ah vah dedirtir. Umut ediyorum en kısa sürede revize bir projeyle yatırıma başlarlar” diye konuştu.

“İstiklal Caddesi daha çağdaş, daha vizyoner”

İstiklal Caddesinde park sorunu olduğu iddialarının gündeme gelmesiyle ilgili Seçer, park yasağı olduğunu ve yasak olan yerde belediyenin Trafik Şube Müdürlüğünün yetkisinin olduğunu belirterek, “Orada denetimler sıkı yapılırsa bir tane araç olmaz. Tek tek sayımlarını yaptık. Hiçbir araç dışarda kalmayacak şekilde yeterli özel ve belediyeye ait park yerleri var. Güzel bir çalışma oldu, altyapısını yaptık. Elektriğinden doğalgazına yağmur suyu şebekesi hep yer altında. Emin olun çok güzel bir proje uyguladık. İstiklal Caddesi şehir merkezi. Bisiklet yolu yaptık. Daha çağdaş, daha vizyoner olsun diye. Bugün az kullanılır ama yarın bu kullanılacak. Kaldırıma çıkarttığınız araç oradaki milli servete bir zarar demektir” dedi.

Mersin Limanının B kapısında yaşanan trafik yoğunluğu ile ilgili konuşan Seçer, yapılacak yeni bir giriş kapısı için Mersin Liman İşletmeciliğinin yeni genel müdürüyle görüştüklerini kaydederek, “Mayıs ayında bitecekti deprem girdi ‘haziran-temmuz olabilir’ dendi. Yeni genel müdür ziyaretime geldiğinde kendisiyle detaylı görüşüp tekrar konuyu anlattım. Oradan NATO’ya ait altyapı hatları geçiyor, onların deplase çalışmaları var, onları tamamlayacaklar. Eylül ayı içerisinde orası bitecek ve yeni kapıya geçecekler. O cadde artık tır parkı, yanlış park etme, öyle girdiğiniz zaman böbrek taşlarınızı düşürecek bir cadde olmaktan çıkacak. Biz de süratle gireceğiz. Zaten mayıs programımızda, hemen yapacağız, çok güzel bir cadde haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Toplu taşıma ücretleri hakkında da konuşan Seçer, maliyetlerin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Ama biz mümkün olduğunca en düşük fiyatlarla devam edeceğiz. Öğrenci fiyatlarında da bir değişiklik olmayacak. Bizde abonman kartı olan öğrenciler 2023 sonuna kadar 1 liraya seyahat edecekler” diye konuştu.

“Suyun bilinçli bir şekilde kullanılması gerekiyor”

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan kuraklık sıkıntısına karşı suyun bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğine vurgu yapan Seçer, belediye ve MESKİ’nin gerekli tedbirleri aldığını hatırlatarak, “MESKİ’de Ar-Ge birimi kurduk. Orada hem enerji hem diğer teknolojiler konusunda, yani maliyetlerin düşmesi, kaçakların yok edilmesi, daha düşük maliyetle yenilenebilir enerji sistemlerine dönüşü çalışıyoruz. Ama bunun yanında da MESKİ’nin ilgili birimleri her gün bir yerde bir kuyu, yeni bir kaynak arayarak bu ömrün bitmeyeceğini biliyorlar” dedi.

Mecliste görüşülen konulardan biri de Tarsus’un tarihi kent merkezinde yapılacak canlandırma projesini içeren madde oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğinde yapılacak olan ‘Tarsus Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandırma Projesi’ sayesinde Tarsus’un tarihi kent merkezi canlanacak. Proje, söz konusu alandaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının ve arkeolojik sit alanlarının önemini vurgulayacak biçimde, alanın da ihtiyaçlarına cevap verecek. Sağlıklı, yaşanabilir, ergonomik, sürdürülebilir ve estetik bir çevre elde edilmesi amacıyla hazırlanacak Koruma ve Canlandırma Proje paketlerinin, çalışma ve uygulama süreci yapılacak protokolle hayata geçirilecek. Oylamanın ardından konuyla ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.