Mersin Büyükşehir Belediyesinin nakliye komisyoncularının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte projelendirdiği, Akdeniz ilçesinde 76 bin 500 metrekare alanda inşa edilen lojistik merkezinde kazı çalışmalarının devam ettiği, önümüzdeki yıl Mart ayında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Araç filosu yoğun olduğu için ihtiyaca cevap veremeyen, şehir içerisinde kalması nedeniyle de trafik ve çevre sorunlarına neden olan Nakliyeciler Sitesi, komisyoncular için yetersiz kalıyordu. Site, nakliyeciler için dur-kalk maliyeti açısından da önemli bir kayba neden oluyordu. Bu soruna çözüm bulmak için yola çıktığı belirtilen Mersin Büyükşehir Belediyesi, oldukça büyük bir alanda inşaat çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Nacarlı bölgesinde inşaat çalışmalarına başlanan lojistik merkezi, nakliye komisyoncularının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacak. Lojistik merkezi içerisinde, Mersin’de nakliye komisyonculuğu yapan 100 firmanın yer alacağı ofisler, mescit, market, restoran gibi ortak kullanıma ait sosyal tesisler, tır ve kamyonların park edeceği 181 araçlık tır parkı yer alacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda Yapım Bakım Onarım Şube Müdürü Yusuf Aydın, projenin detaylarını paylaşarak, “22 Mayıs 2023 tarihinde, Akdeniz ilçesi Nacarlı bölgesinde 76 bin 500 metrekare alan üzerinde lojistik merkezinin yapımına başladık. Proje çerçevesinde nakliye komisyonculuğu yapan 100 firmanın yer aldığı ofisler, ortak kullanıma ait idari ve sosyal tesisler, servis bakım atölyeleri ve 181 araçlık tır parkı yer alıyor” dedi.

Nakliyeciler için yıllardır süregelen trafik sorununun çözümüne, lojistik merkezinin önemli katkı sunacağını kaydeden Aydın, “Projenin tamamlanmasıyla, şehir içerisinde kalmış Nakliyeciler Sitesi ve tır parkının yeni konumuna taşınarak, şu anda oluşan trafik ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Projenin 2024 yılı Mart ayında tamamlanması planlanıyor” diye konuştu.