Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 18 LGS kurs merkezinde, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte eş zamanlı olarak veli bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin yanı sıra 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin de faydalandığı kurs merkezlerinde, tüm branş öğretmenleri ile veliler hem tanışmak hem de bilgi alış verişinde bulunmak için bir araya geldi. Halkkent LGS kurs Merkezinde öğretmenler, çocukların sınıf içi başarı durumları ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgiler aktarırken, velilere ayrıca okul ve kurs sonrası çocukların yapması gerekenler hakkında da bilgi aktarıldı.

“Bizler velilerimizle iletişim halinde olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Toplantıya katılan velilerin çok ilgili olduğunu ifade eden Halkkent LGS Kurs Merkezinde görev yapan rehber öğretmen Jiyan Akbalık, “Kursumuza gelen 6,7 ve 8. sınıflarımızın veli toplantısını gerçekleştirdik. Yoğun bir katılımımız var. Öğrencilerimiz de kurs merkezlerimize severek geliyor. Bizler hem öğrencilerimizin durumunu paylaşmaktan hem de velilerimizle iletişim halinde olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Toplantıda velilere aktarılan bilgilere de değinen Akbalık, velilerle olan iletişime çok önem verdiklerini dile getirerek, “Öğrencilerimizin buradaki sınav sonuçlarını veya devamsızlık bilgilerini, velilerimize mesaj ya da arama yoluyla iletiyoruz. Öğrencilerimize kaynak kitap desteğinde bulunuyor ve haftalık deneme sınavları yapıyoruz. Bilgi eksikliklerini göz önüne alıp, birebir etüt desteği de sağlıyoruz. Velilerimiz de bu durumdan gayet memnunlar. Bu şekilde iyi bir veli-öğretmen ilişkisi sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler ile hem okul hem de sınav başarılarını artırmaya yönelik konuşmalar yaptıklarını ve bu süreçte onların kitap okuma alışkanlıklarını da geliştirdiklerini belirten Akbalık, okul çıkışı kurs merkezinden faydalanan öğrencilerin, öğle yemeklerini de ücretsiz bir şekilde kurs merkezinden karşıladıklarını ifade etti. Akbalık, öğrencilere yıl içinde motivasyon etkinlikleri de düzenlediklerini ve bu sene de benzer etkinliklerin yapılacağını belirtti.

Öğrencilerin evdeki çalışma ortamını görmek, daha düzenli bir ders çalışma disiplini oluşturmak ve öğretmen ile veli iletişimini korumak adına, yeni dönemde de ev ziyaretlerine başladıklarını söyleyen Akbalık, “Velilerimizin izni dâhilinde, ev ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Öğretmenler ve veliler iletişim halinde oldukça, öğrencilerimiz de takip edildiğini hissediyor. Bu sayede, sorumluluklarının daha fazla farkına vardıklarını gözlemledik. İletişim kanallarımızın canlı olması, öğrencinin akademik başarısına da olumlu katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Veliler çocuklarının gelişim süreçleriyle ilgili öğretmenlerden bilgi aldı

Bu sene LGS’ye hazırlanan kızını Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezine yazdırdığını ve kurumun sunduğu imkânların çok iyi olduğunu vurgulayan velilerden Ali Çağanay, “Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerini açıp öğrencilere destek olması iyi bir şey. Çocuğum ilk defa bu kurs merkezine geliyor. Hem sosyal medyadan hem de çevremden burayı duydum. Merak edip hocalarımızla görüşmeye geldim. Öğretmenlerin kalitesi çok iyi” dedi. Veli bilgilendirme toplantılarının yapılmasını da faydalı bulduğunu ifade eden Çağanay, “Öğretmenleri tanıyoruz, ne kadar ilgili olduklarını ve çocuklarımızın başarı durumunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurs merkezindeki öğretmenleri oldukça ilgili bulduğunu söyleyen bir başka veli Rukiye Varlı ise “Veli toplantıları, çocuklarımızın başarı durumunu daha iyi takip etmemizi ve bilgilenmemizi sağlıyor. Hangi derste daha iyiler, hangi derste daha gerideler onları öğrenip üzerinde durmamıza yarıyor” dedi. Kendisinin 4 çocuk okuttuğunu ve 2 çocuğunun üniversite eğitimi aldığını söyleyen Varlı, kurs hizmetinin büyük bir kolaylık sağladığını ifade ederek, “Bizim için gerçekten çok güzel bir hizmet. Bütçemize katkı sağlıyor. Ben mesela çocuğumu bu kursa göndermeseydim, belki de çocuğum derslerinden daha geri kalacaktı. O yüzden burası bize çok büyük bir nimet” diye konuştu.