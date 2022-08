Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde Kongre ve Sergi Sarayı yerleşkesinde hizmet veren Merkez Kütüphane, okulların kapalı olduğu yaz döneminde de öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

Kütüphane, haftanın 7 günü sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Evde çalışma olanağı bulamayan veya motivasyonu ev dışı bir ortamda arayan öğrenciler, kütüphanedeki birçok olanaktan ücretsiz yararlanıyor. Kütüphanede Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri de öğrencilerin derslerine destek sunuyor. Merkez Kütüphane zengin kitap çeşidiyle de öğrencilere bilgi yuvası oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanenin haricinde Tarsus Ötüken, Soğucak, Gazi Çiftliğinde Muazzez İlmiye Çığ ve marina karşısında Gençlik Merkezinde de hizmet veriliyor. Ayrıca, Eski Orkide Kafenin bulunduğu yerde Adres Okuma Salonu, Hal Okuma Salonu, Anamur Okuma Salonu ile Kongre ve Sergi Sarayı Açık Hava Okuma Salonu da Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda açılacak ve Mersinlilerin hizmetine sunulacak.



“Kütüphaneye gelen her vatandaşımızın mutlu olmasını istiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Merkez Kütüphanede kütüphane şefi olarak görev yapan Mutlu Köse, “Kütüphanemiz, ziyaretçilerimizin taleplerini karşılayabilmek adına Mersin'deki en iyi hizmeti sunmaktadır. Bunun için günlük çay ve kahve ikramlarımız, sınırsız internetimiz, klimalı ortam ve her şeyden önemlisi dershaneye gidemeyen dezavantajlı öğrencilerimiz için alanında uzman öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Bunların yanında kütüphanemizi kitap almak için ziyaret eden vatandaşlarımıza Mersin'in tarihini, kültürünü, sosyolojisini anlatan kitaplarımızdan ve cumhuriyet ile ilgili çocuk kitaplarımızdan hediye ediyoruz. Öncelikle belirtmek isterim ki, kütüphaneye gelen her vatandaşımızın mutlu olmasını istiyoruz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte gereken özveriyi gösteriyoruz. Daha iyi hizmet verebilmek adına birçok farklı lokasyonda kütüphanelerimizi açtık, açmaya da devam ediyoruz" dedi.



“Buradaki öğrencilere takıldıkları konularda yardımcı oluyorum”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde matematik ve geometri öğretmeni olarak görev yapan Turgay Kenziman ise “Buraya haftanın belli günleri geliyorum ama şuan tatil döneminde haftanın her günü buradayım. Buraya gelen öğrencilere matematik ve geometri konusunda takıldıkları konularda veya sordukları sorularda yardımcı oluyorum. Öğrenciler için çok sosyal bir ortam var. Kurumun onlara sağladığı imkanlar var. Belli saatlerde çay ve kahve hizmetleri var. Kış dönemlerinde sabah ve öğle çorba hizmetlerimiz de oluyor burada. Sessiz, sakin ve birçok imkanı burada fazlasıyla buluyorlar” diye konuştu.



“Buraya gelmemin baş sebeplerinden birisi çalışma motivasyonu”

Kütüphaneden faydalanan öğrencilerden Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu Mustafa Ülker de kütüphaneden uzun süredir faydalandığından söz ederken, “Buraya gelmemin baş sebeplerinden birisi çalışma motivasyonu. Çünkü ev ortamında çalışmak çok zor oluyor. Burada bütün arkadaşlar çalıştığı zaman kendimi çalışmak için sorumlu hissediyorum ve daha fazla çalışıyorum. İnternet kullanımımız var, sınırsız çay, kahve imkanı sunuyorlar ve en ufak bir problemde dahi yardımcı oluyorlar. O konuda hiçbir sorun yaşamıyoruz. Yazın okulların kapanmasından dolayı bu süreçte açık kalması bize çalışmak için ekstra bir avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.