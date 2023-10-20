Akdeniz Bölgesinin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 8.’sü gerçekleştirilen ’Mersin Kitap Fuarı’ her yaştan Mersinli’den rağbet görmeye devam ediyor. 14 Ekim’de başlayan ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği fuarda, birbirinden seçkin yazarlar ve kitapseverler buluşmaya devam ediyor.

Yenişehir Fuar Alanında birbirinden seçkin yazarları kitapseverlerle buluşturan fuarda yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi standında, Mersin Kent Kitaplığı tarafından basımı yapılan 18 eser, yazarların imza günlerinde imzalanıp okurlara ücretsiz olarak hediye ediliyor.

Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının stant açtığı etkinlikte, yazar Ali Toydemir ‘Mersin’i Tanıyoruz’, Duygu Özcanlı İçli ‘Can’ın Yoga Yolculuğu’ kitaplarını çocuklar için imzalarken, Fatma Aymer, ‘Mersin’e Adanmış Bir Ömür; Gazetecilik’ adlı kitabını okurları için imzaladı.

“Çocukların Mersin’i güzel bir şekilde tanıması için bu kitabı hazırladım”

Kitap Fuarında imza günlerinin yanı sıra, söyleşi gibi çeşitli programların yapıldığını ve Büyükşehir Belediyesinin de fuarda stant açarak yazarlar ve okurları, okumayı seven kitap tutkunlarını bir araya getirdiğini belirten fotoğrafçı yazar Ali Toydemir, ‘Mersin’i Tanıyoruz’ kitabını eski bir hikâyeden yola çıkarak yazdığını ifade etti. Kitapla ilgili bilgi aktaran Toydemir, “Mersinli olan ama Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşayan bir öğretmen bizlere sosyal medya üzerinden ulaşarak, orada yaşayan çocukların Mersin hakkında hiçbir şey bilmediğini iletti. Biz de onlara ulaşarak Mersin’e yönelik bilgiler, broşürler, Mersin’in limonu, cezeryesi gibi ürünlerin yanı sıra, Atamızın ‘Nutuk’ kitabını ulaştırdık. Benim 8 yaşında bir kızım var. O’nun da büyürken Mersin’i güzel bir şekilde tanıması amacıyla bu kitabı hazırladım” dedi.

“Yazarlık oldukça emek isteyen bir süreç, deneyimlemiş oldum”

‘Can’ın Yoga Yolculuğu’ adlı kitabın yazarı ve aynı zamanda Edebiyat Öğretmeni olan Duygu Özcanlı İçli, bir dönem öğretmenlikten uzaklaşarak yoga eğitmenliği yaptığını ve çocuk yogasını çok sevdiğini, kitabın da bu ikisinin harmanlanmasıyla oluştuğunu ifade ederek, “Çocuk klasiklerini, çocuk yogasını çocuklara tanıtmak amacıyla bu kitabı yazdım. Çok uzun sürdü. Kitap yazmak çok zormuş. Yıllardır okuyucuydum. Yazarlık ise oldukça emek isteyen bir süreçmiş. Bunu da deneyimlemiş oldum” şeklinde konuştu.

“Kitabımda, tarihe kaynaklık eden arşiv çalışması ortaya çıkardım”

Mersin’de 65 yıldır faaliyet gösteren Sonhaber adlı gazetenin sorumlusu ve yazarı Fatma Aymer ise asıl işinin reklamcılık olduğunu ve eşinin vefatı üzerine gazetenin sorumluluğunu almaya başladığını dile getirerek, “Eşim Mersin’de daha çok tanınırdı. Çok iyi bir kalemi vardı. O’nun unutulmaması adına bu kitabı hazırladım. Bu kitap 1980 ve 1990’lı yıllarda Tankut Tufan’ın makalelerinden ve gazetenin o günkü manşetlerinden oluşuyor. Yani geriye bir şeyler kalsın diye, anlamlı bir çalışma ortaya çıkardım” diye konuştu.