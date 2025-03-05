Mersin Büyükşehir Belediyesi, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışıyla başarısını her geçen gün daha da ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Belge Yenileme Açılış Toplantısı’ düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, vizyonu, misyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, hizmetlerini sistemlerle yönetmek ve daha etkin bir yapıya kavuşmak amacıyla çeşitli yönetim sistemlerini hayata geçiriyor. Bu çerçevede, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi gibi uluslararası standartlara uygun sistemler uygulanıyor. Ayrıca, 2023 yılında Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi devreye alındı. Bu yıl içerisinde de vatandaş memnuniyetini daha da artırmak amacıyla ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni devreye almayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede alınan şikayetlerin daha hızlı çözüme kavuşturulması ve organizasyonun hizmet kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

"Heyetle uyum içerisinde ilerleyeceğiz"

Bu kapsamda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Belge Yenileme Açılış Toplantısı’ düzenlendi. Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir ve Tarık İrde, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve TSE heyeti katılım sağladı. Projelerde ve hizmetlerde kurumsallaşmaya önem verdiklerini belirten Gökayaz, "Bugün hem ‘Kalite Yönetim Sistemi Tetkikleri’, hem de ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikleri’ne başlıyoruz. Heyetle uyum içerisinde ilerleyeceğiz. Bu kadar aktif bir belediye olarak, yoğun çalışmalarımızda ortaya çıkan ve göremediğimiz noktaları, bundan önceki sürecimizde olduğu gibi, dışardan etkin bir gözle değerlendireceğinize inanıyoruz" dedi.

"Tetkikler, kendimizi dışardan bir göz tarafından değerlendirme fırsatı sağlıyor"

Belediyenin Kalite Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi alanında 3 günlük tetkik sürecinin başlayacağını ve her sene bu uygulamanın gerçekleşeceğini ifade eden Gökayaz, "Sahada yaptığımız birçok çalışma var. Bu çalışmaların kurumsallaşması konusunda kararlıyız. Bu kurumsallaşma çalışmaları esnasında da TSE’nin yaptığı tetkikler, bize kendimizi dışardan bir göz tarafından değerlendirme fırsatı sağlıyor. Biz de bu süreçte eksiklerimizi görüyor ve tamamlama konusunda da yıl içinde yoğun çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir de birimlerin gelişerek ilerlediğini belirterek, "Şu anda 5 yönetim sistemi mevcut. 6.’yı da hedefledik ve kuruyoruz. Birimlerimiz devamlı iyileştirerek devam ediyor ve sisteme sahip çıkıyorlar" dedi.

"Mersin için verimli bir tetkik sürecinin başlayacak"

TSE Yetkilisi Reşit Yazıcıoğlu ise Mersin’e gelmekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, kentteki çalışmaların uyum içerisinde ortak hedefle gerçekleştiğini ifade etti. Yazıcıoğlu, "Mersin Büyükşehir Belediyesini daha önce de ziyaret ettik. Denetimlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, hem güzel uygulamalara şahitlik ederiz, hem de hangi alanlarda ne tür iyileştirmeleri beraber sağlayabiliriz onun telaşı içinde olacağız" diye konuştu. Mersin için verimli bir tetkik sürecinin başlayacağının altını çizen Yazıcıoğlu, "Umarım bu denetimler, size etkinlik ve verimlilik sağlar. Sizler, bizler ve Mersin için katma değeri yüksek bir tetkik süreci olacaktır" dedi.

TSE tetkik heyeti tarafından gerçekleştirilecek TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi birinci gözetim tetkiki ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belge yenileme tetkiki ile belediyenin kalite ve güvenlik standartları bir kez daha değerlendirilecek. Bu süreç, mevcut sistemdeki eksikliklerin tespit edilmesi ve iyileştirilmesi için önemli bir fırsat sunacak.