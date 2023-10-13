Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılmaları ve ekonomik anlamda güçlenmeleri için desteğini sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği projelerden, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesinden bugüne kadar 121 kadın yararlanırken, ‘Arı Yetiştiricilerine Alet ve Ekipman Desteği’ projesinden ise 133 kadın faydalandı. Büyükşehir Belediyesinin fide ve fidan desteği sunduğu ‘Destek Büyükşehir’den, Üretim Çiftçi’den’ projesiyle de 2 bin 27 kadın, üretmenin mutluluğunu yaşarken, Büyükşehir Belediyesinin en yeni projelerinden olan ‘Destek Büyükşehir’den, Kısmet Denizden’ projesi kapsamında ise 30 kadın balıkçı bu sezon belediyenin kendilerine sunduğu ekipmanlarla denize açıldı.

"Büyükşehir Belediyesinin desteği üreticiler için çok önemli”

10 yıldır çiftçilik yapan ve Büyükşehir Belediyesinin avokado fidanı desteğinden yararlanan kadın üreticilerden Basiret Kara, Büyükşehir Belediyesinin desteğini tesadüfen duyduğunu söyleyerek, “Başvurdum, olumlu dönüş oldu. Çok da iyi oldu. İyi ki de oldu. Yaklaşık 3 ile 3 buçuk yıldır avokadoya dönüş yapıyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesinin desteğinin üreticiler için önemli olduğunu vurgulayan Kara, “Ben daha önce araştırdım, maliyet olarak yarı yarıya düşük maliyet. Bugünlerde bütün maliyetler arttığı için fidan fiyatları da artıyor. Yarı yarıyanın bile üzerinde çok güzel bir destek bu bizim için. 3 fidanın yerine 5-6 fidan almış oluyoruz” diye konuştu. Üretime cesaret edemeyen kadınlar için de tavsiyelerde bulunan Kara, “Evde oturmasındansa küçük bir hobi bahçesi de olsa oradan ilerleterek işini yürütebilir. Bütün kadınlar yapmalı bunu. Hiçbir kadın evinde oturmasın. Çalışsın kendi kazancını kendi kazansın” ifadelerine yer verdi.

“Bu tür teşvikler bizlere yeni bir umut oluyor”

Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında hayata geçirdiği ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’ ile ulaştığı kadınlardan hayvan yetiştiricisi Esin Çapan ise bir süre önce hayvancılığı bırakmış olmasına karşın Büyükşehir’in tarımsal destek projesi ile yeniden hayvancılığa döndüğünü belirtti. Büyükşehir Belediyesinin üreticilere sağladığı projeyi duyup başvuru yaptığını aktaran Çapan, “Muhtarımız sosyal medyadan projeyle ilgili paylaşım yapmıştı. Biz de projeye başvuru yaptık ve bana çıktı. Küçüklüğümden beri hayvanlarımız vardı. Bize çıktığını görünce çok mutlu olduk. Hayvanlarla uğraşmayı seviyoruz. Zor yanları da var, kolay yanları da. Hayvanları sevdiğim için bana güzel geliyor” dedi. Çapan, projelerin hem güzel hem de teşvik edici projeler olduğunu dile getirerek, “Kadın isterse her şeyi yapar. 25 yaşında olmama rağmen ben hayvanlarla uğraşıp bu işin altından kalkabiliyorum. Aileme katkı sağlayabiliyorum. Diğer kadınlar da projeye başvuru yapsın. Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu teşviki sayesinde üretimin devamlı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Üretici olarak bu tür destekler bizi çok mutlu ediyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeni desteklerinden ‘Destek Büyükşehir’den Kısmet Denizden’ projesinden yararlanan ve balıkçılığın çok zor bir meslek olduğunu belirten Deniz Akbaş, “Balıkçılık gerçekten zor bir meslek. Bizler eleman parası vermemek için akşama kadar uğraşıyoruz. Başkanımız Vahap Seçer’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu destekler çok gurur verici. Geçen aradılar, ‘Gelin Karaduvar’da bir etkinliğimiz var. Boya, çizme ve muşamba verilecek’ dediler. Bunlar bizi o kadar mutlu etti ki. Çünkü bizler göz ardı edilen insanlarız. Balıkçı dediğiniz zaman geri kalmış bir plandayız. Üretici olarak bu tür destekler bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.