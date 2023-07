Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaşanan olaylara müdahale hızı ve başarılarıyla göz dolduruyor. Asli görevi can ve mal kayıplarını engellemek olan itfaiye ekipleri, yardımcı görevlerle birlikte 2023 yılının ilk 6 ayında 7 bin 128 görev gerçekleştirdi.

Toroslar’da inşa edilen Ata Eğitim Merkezi ve kısa süre önce alımı yapılan itfaiye erleri ile birlikte daha da güçlenen İtfaiye Dairesi, etkin ve hızlı müdahalesi sayesinde halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlıyor. 125 araçla 33 istasyonda hizmet veren 582 personel, Mersin halkının can ve mal güvenliği için çalışıyor.



2 bin 306 yangına müdahale edildi

Yangına müdahalenin yanı sıra her türlü arama, kurtarma ve afet olaylarına müdahale eden ekip, aynı zamanda farklı illerde yaşanan felaketlerde de destek ekip olarak görev yapıyor. 2023 yılının ilk 6 ayında 7 bin 128 göreve giden ekip, 2 bin 306 yangına müdahale etti.

6 Şubat’ta 11 ilde yıkıma neden olan deprem ve devamında yaşanan sel felaketlerine de müdahale ederek arama-kurtarma çalışması yapan Mersin itfaiyesi, deprem bölgesine ilk ulaşan ekip oldu. 2 bin 889 arama kurtarma çalışmasına katılan Mersin itfaiyesi yalnızca insan odaklı değil, tüm canlıları kapsayan görev anlayışıyla çalışıyor. Mahsur kalan hayvanların da imdadına yetişen ekipler, tüm canlılar için mücadele veriyor.

Tüm bunların yanı sıra eğitim odaklı çalışmalar da yürüten Mersin itfaiyesi, 12 bin 233 kişiye eğitim verirken 68 kez eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler, toplam 4 bin 146 iş yeri ve binaya yangın yönünden uygunluk raporu ve proje onayı verdi.