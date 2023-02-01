Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetlerinin ilk yarı karnesi pekiyilerle dolu. Gıdadan barınmaya, psikososyal destekten süt ve kuruyemiş dağıtımına kadar her an öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ikinci dönemde de eğitimden yana hizmetlerle öğrencilere destek olmaya devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetlerinin ilk yarı karnesi pekiyilerle dolu. Gıdadan barınmaya, psikososyal destekten süt ve kuruyemiş dağıtımına kadar her an öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ikinci dönemde de eğitimden yana hizmetlerle öğrencilere destek olmaya devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, amaçlarının öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri, daha sağlıklı beslenmeleri ve onların tüm şartlarını daha iyi hale getirmek olduğunu söyledi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde öğrencilere önemli desteklerde bulunduklarını belirten Yıldırım, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, ilkokula yeni başlayan öğrencilerimize ‘ilkokula merhaba’ demek adına ‘ilk çantam’ projesiyle, içerisinde temel kırtasiye ürünlerinin bulunduğu, çocuklarımızın okula başlangıcında ihtiyaç duyacakları temel ürünlerin yer aldığı bir çanta hediyemiz oldu” dedi.

‘Süt Senin Gurur Mersin’in projesi çerçevesinde öğrencilere okul sütü ve yanında kuruyemiş dağıtımı yapıldığını belirten Yıldırım, eğitim öğretimi destekleme kurs merkezlerinin mahalle içlerine kadar girdiğine dikkat çekerek, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin de yanlarında olduklarını kaydetti. Lise ve üniversite öğrencileri ağırlıklı olmak üzere, ‘MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde öğrencilere her türlü konuda akademik ve psikososyal konularda danışmanlık hizmeti verildiğini de aktaran Yıldırım, “Ayrıca Gülnar’da ve merkezde olmak üzere yurt hizmetimizi de bu yılın ilk yarısında vermeye başladık. Merkezimize de konforlu, çocuklarımızın rahat edebileceği bir yurt açtık” diye konuştu.

“Bütün hizmetlerimiz, ikinci dönemde de devam edecek”

Tarsus’ta ve Mersin merkezde olmak üzere ‘Çamaşır Kafe’ hizmetiyle öğrencilerin çamaşır ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, “Ayrıca ailesi Mersin’de ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan çocuklarımıza, okullarında ilk yıllarında harçlıklarını sağlamak amacıyla öğrenim yardımı desteğimiz oldu” ifadelerini kullandı.

‘Mahalle Mutfakları’ hizmetinin bütün dezavantajlı bölgelerde var olduğunu, ancak Tarsus ve Mersin Üniversitesi önündeki noktaların tamamen öğrencilere hizmet verdiğini dile getiren Yıldırım, “İlk dönem sunduğumuz Mahalle Mutfaklarımızda 3 çeşit yemeği, ikinci dönemde de öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca Aşhanemizden çıkan yemekleri, kurs merkezlerimizde lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize okul çıkışlarında veya yiyip okula gitmeleri üzere ikram ediyoruz” şeklinde konuştu.

’1 Ekmek 1 Çorba’ her yerde

‘1 Ekmek 1 Çorba’ noktalarının da yine üniversite önlerinde öğrencilere hizmet verdiğini ifade eden Engin Yıldırım, “Ayrıca bu çorbalarımızdan, yine kurs merkezlerimizdeki öğrencilerimiz de faydalanmakta. Bir de dezavantajlı bölge okullarından gelen talepler üzerine veya bizim tespit ettiğimiz dezavantajlı okullara da çorba götürüp, oradaki öğrencilerimize çorba ikramında bulunuyoruz. İkinci dönemde de, bu yapmış olduğumuz hizmetler devam edecek” dedi.