Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kentte vatandaşlara sunduğu hizmetlerle hayatın her alanında ‘fırsat eşitliği’ oluşturmaya devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, “Vatandaşlar; eğitim, spor, kültür ve sanat faaliyetleri gibi akla ne gelirse hepsine eşit ulaşabilmeli” diyerek öncülüğünü yaptığı hizmetleri vatandaşlara ulaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, takdir toplamaya devam ediyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde, sosyo-ekonomik durumu olumsuz vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen ve bu doğrultuda hizmet üreten belediye, ‘fırsat eşitliği’ vurgusunu retorikte bırakmadan tüm hizmetlerinde gösteriyor.

Doğumdan ölüme kadar vatandaşların her alanında hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetler üretmeyi kendisine şiar edinen Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda sunduğu hizmetlerle de 7’den 70’e her kesime dokunmaya devam ediyor. Sadece sosyal hizmetler alanında değil, sportif faaliyetlerde ve kültür-sanat alanında da fırsat eşitliği temasıyla vatandaşlara ulaşan ekipler, hizmetlere eşit ulaşım konusunda hem kente hem de Türkiye’ye örnek olacak projeler üretmeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, özellikle yoksullukla mücadele alanında önemli adımlar atarak, vatandaşların her anında yanında olmaya ve her türlü ihtiyacında destekçisi olmaya devam ederken; bireylerin okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dönemlerindeki eğitim hayatından, iş yaşamında sağlanabilecek kolaylıklara ve sağlıklı yaş almalarına kadar bir ömür boyunca verdiği hizmetler ile vatandaşın hayatına dokunuyor.

Fırsat eşitliği öncelikle eğitimde uygulanıyor

Eğitimde fırsat eşitliğini en temel ilke olarak kendisine belirleyen Büyükşehir Belediyesinin, özellikle bu alanda oluşturduğu fırsat eşitliği büyük takdir topluyor. Okul öncesi dönemden üniversite çağına kadar çocukların tüm eğitim hayatlarında yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi sayesinde gençler, okullarına odaklanarak güzel başarılara imza atma fırsatı elde ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Gelişim Merkezlerinde çocuklar eğitim hayatlarının en başından itibaren destekleniyor. Çocuk Gelişim Merkezleri sayesinde kaliteli hizmet alan çocukların, uzman eğitmen kadrosu ile de eğitim hayatlarına en iyi şekilde adım atmaları sağlanıyor. Belediyenin Tömük, Münir Özkul, Begonvil, Adile Teyze ve Halkkent ile Tarsus 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezlerinin yanı sıra Gülnar ve Tarsus Yenice Yaşar Bayboğan Çocuk Atölyelerinden bugüne kadar bin 40 çocuk faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile sunduğu eğitim hizmeti sayesinde de maddi olarak dershaneye gitme imkânı olmayan ve sınavlarda büyük başarı gösterme potansiyeli olan çocuklara, güzel bir gelecek imkânı sunuluyor. Mersin Büyükşehir, sunduğu hizmetler ile gelecek nesilleri çağa ve dünyaya uygun yetiştirmeye devam ediyor. Kentin dört bir yanında hizmet veren kurs merkezleri ile eğitimde sağladığı fırsat eşitliği meyvelerini toplamayı sürdüren Büyükşehir, bugüne kadar 5 bin 729 YKS ve 626 LGS öğrencisini nitelikli lise ve üniversitelere yerleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘öğrenim yardımları’ ile de hem ailesi Mersin’de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan öğrencilerin eğitim hayatına, hem de ailelerin ekonomisine büyük destek olunuyor. Mersin’deki üniversiteleri kazanan öğrencilere ev ortamını aratmayacak yurt ve konukevleri sunan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede öğrencilerin en büyük problemi olan barınma sorununu da ortadan kaldırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Hello Mersin’ projesi ile de 7’den 70’e herkes yeni bir dil öğrenmenin tadını çıkarırken, yabancı dil öğrenme konusunda zorluk yaşayan ve kurslara bütçe ayırma fırsatı olmayan vatandaşlar da ücretsiz yabancı dil kursu desteği ile çağın gerisinde kalmıyor.

Yaş almışlar da fırsat eşitliğinden payına düşeni alıyor

Belediyenin yaş almış bireylere sunduğu Emekli Evi hizmeti de fırsat eşitliğine iyi bir örnek oluyor. Aldıkları emekli maaşı ile geçinmeye çalışan yaş almışlar, belediyenin emekli evleri sayesinde hem sosyal ve kültürel faaliyetlerden geri kalmıyor hem de hayatın stresinden uzak kalırken, aktif yaş alma imkânına erişiyorlar.

Sporda da fırsat eşitliği

Merkezde yaşayan çocuklar gibi kırsalda yaşayan çocuklara da eşit ulaşım hakkına sahip olma fırsatı veren Mersin Büyükşehir, bu kapsamda sunduğu ve 2023 yılında başlattığı ‘Yüzde 100 Cumhuriyet, Yüzde 100 Spor’ projesi kapsamında Sporbüs aracı ile köy köy gezerek, her alanda fırsat eşitliği sunmayı sürdürüyor. Proje kapsamında kırsal mahallelerde yer alan okullar başta olmak üzere, 200 farklı noktada 11 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Çocukların daha sağlıklı yetişmesi ve sporla iç içe büyümesi için tüm Türkiye’ye örnek olan projesi ‘Sporbüs’ ile Mersin Büyükşehir, her hafta farklı bir lokasyonda çocuklara sporu sevdirmeye devam ediyor.

Büyükşehir, sağlık alanını da unutmuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerinde de fırsat eşitliği sunarken, sağlık hizmetlerini yaş almış, özel ihtiyaçlı, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç vatandaşların ayağına kadar götürüyor, kişisel bakımlarına yardımcı oluyor ve hiçbir vatandaşı yalnız bırakmıyor. Sağlık alanında da dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve bu imkânlara erişim kolaylığı bulunmayan vatandaşları önceleyen belediyenin sunduğu Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri de hem fırsat eşitliğine, hem de sosyal belediyeciliğe güzel birer örnek oluyor.

Özel gereksinimli bireyler için de fırsat eşitliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Otizm Aile Danışma Merkezi, Mola Evleri gibi merkezlerle özel gereksinimli bireyler ve aileleri için çeşitli imkânlar sunuyor. Kurslar, sportif eğitimler, sosyo-kültürel etkinlikler ile hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri fırsat eşitliği çerçevesinde hizmetlere erişiyor. Büyükşehir tarafından verilen işaret dili tercümanlığı ile de işitme engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında, iş ve işlemleri için bu hizmet sunulurken, bu durum fırsat eşitliğine güzel bir örnek oluyor.