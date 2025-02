Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu hizmetleriyle gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, üniversiteyi kazanan gençler ilk yıl sağlanan geri ödemesiz öğrenim yardımı, öğrencilere ekonomik anlamda büyük destek sunuyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini daha da artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik sosyal destek projelerini de sürdürüyor. Öğrenim yardımı sayesinde öğrenciler, maddi kaygılarını bir nebze olsun azaltarak eğitimlerine daha rahat odaklanabiliyor. Öğrencilerin bütçesine katkı sunan destek sayesinde aileler de maddi anlamda rahatlıyor. Eğitime olan desteğini sadece maddi yardımla sınırlı tutmayan Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel projelerle de gençlerin yanında olmayı sürdürüyor.



"Destekten 10 bin 282 öğrenci faydalanıyor"

Erdemli Kurs Merkezi Sorumlusu Dilek Taşer, öğrencilere yönelik destek programlarıyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı ve her öğrencinin eğitimine rahat bir şekilde devam etmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilere olan desteklerin artarak devam ettiğini dile getiren Taşer, "YKS sonucu üniversiteye yerleşen gençlere, üniversiteye yerleştikleri ilk yıl geçerli olmak üzere karşılıksız öğrenim yardımı desteği sunuyoruz. Bu destekten bu yıl toplam 10 bin 282 öğrenci faydalanıyor. Öğrencilerin hesabına 2. taksitler yatırıldı. Geriye kalan taksitler de en kısa sürede yatırılacak. Eğitimde fırsat eşitliği ilkemizle, gençlerimizin ve ailelerinin her alanda yanlarında olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Hem akademik başarıları artırıyor, hem de ekonomik açıdan rahatlıyorlar"



Öğrenci velisi Mürvet Yakarer de belediyenin hizmete açtığı kurs merkezleri ile öğrenim yardımlarının, gençlerin hem akademik başarılarını artırdığını, hem de ekonomik açıdan rahatlamalarını sağladığını ifade etti. Kızının, Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezinde eğitim alarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığını belirten Yakarer, öğrenim yardımının ise ev ekonomisine can suyu olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteklerinden faydalanan Berikanur Yakarer ise öğrenim yardımının ekonomik yüklerini hafiflettiğini ve eğitimine odaklanmasını sağladığını belirterek, "Öğrenim yardımı hem benim, hem de ailemin ekonomisine çok katkı sağlıyor" diye konuştu.



"Yardım hem ailemi, hem de beni rahatlatıyor"

Üniversite’de eğitim hayatına devam eden Veli Saygı, sağlanan destekten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Öğrenim yardımı, öğrencilerin sıkıntılı anlarında yardımına koşan bir hizmet. Başkanımıza, bu yardımları yaptığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin desteğini, eğitim hayatlarının her alanında hissettiklerinin dile getiren Naz Perçem ise "Büyükşehir Belediyesinin yardımları sayesinde, üniversiteyi kazanırken ilerleme kaydettim. Üniversiteyi kazandığımda da öğrenim yardımı almaya başladım. Bu yardım hem ailemi, hem de beni rahatlatıyor. Ailemizin yetemediği bazı durumlarda, bu para kurtarıcı olabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA