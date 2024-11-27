Mersin Büyükşehir Belediyesinin, her sene açmış olduğu ‘Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları’ bu yıl da sporla ilgilenen ve kariyerinde bu alanda ilerlemek isteyen gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor. POMEM, astsubay, bekçilik, BESYO alımlarının yaklaşması ile birlikte sınavlara hazırlanmak isteyen öğrencilere, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde haftanın 5 günü eğitim veriliyor.

Gençlerin, hedefledikleri kariyer yolculuklarına en iyi şekilde ulaşabilmeleri için açtığı kurslarla onlara destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da POMEM, astsubay, bekçilik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte öğrencileri ‘Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları’ ile sınavlara ücretsiz bir şekilde hazırlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan kursta gençlere, Seyfi Alanya Spor Salonunda alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde haftanın 5 günü eğitim veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyesinin sunduğu kurs imkanı ile fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan ve hayallerine kavuşan gençlere destek olan Büyükşehir Belediyesi, bu sene de aynı hedefle yola çıkan yüzlerce genci hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Verilen eğitimler kapsamında gençler kondisyon, dikkat, beceri, güç, dayanıklılık, sürat ve atiklik gibi alanlarda deneyim kazanıyor.

“Burada verilen eğitim, sınavda yeterli olacaktır”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Halil İbrahim Balsatan, her yıl olduğu gibi bu sene de POMEM, BESYO ve Askeri Okul sınavlarına hazırlanmak isteyen gençler için, ‘Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları’nı açtıklarını söyleyerek, “ÖSYM’nin düzenlemiş olduğu bu sınavlar, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat şeklinde ayrılıyor. Bizler, öğrencileri fiziki yeterlilik sınavına hazırlıyoruz. Geçen sene bizimle birlikte POMEM sınavlarına hazırlık yapan 73 öğrenciden 68’i, BESYO sınavlarına hazırlanan 30 öğrenciden de 15’i okullarına yerleşti” diye konuştu.

“Burada yapmış olduğu hazırlık sınavda, onun için kesinlikle yeterli”

Öğrencilere verilen ücretsiz eğitimin içeriğinden bahseden Balsatan, hafta içi 5 gün yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, “2 günümüzü sürat, dayanıklılık, çeviklik olması adına kros koşuya ayırıyoruz. Haftada bir gün fitness salonunda güçlenme antrenmanı yapıyoruz. Onun dışında kalan diğer 2 günde ise salonda parkur çalışması gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz antrenmanları kaçırmadığı ve iyi dinlendiği sürece, burada yapmış olduğu hazırlık sınavda, onun için kesinlikle yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Gençler, Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kursu ile rakiplerinin bir adım önünde

Antrenmanların kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen ve POMEM’e hazırlanan Mehmet Doğan, “Hocalarımız iyi ve bizimle çok ilgileniyorlar. Geçen senelerde bu kursta hazırlanıp şu an polis olan ve yine bu kurs sayesinde parkuru tamamlayıp mülakatlara giren birçok arkadaşımız var. Bizler de bu sene sınavları kazanmayı ümit ediyoruz” dedi.