Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesinde 3 boyutlu tasarım, oyun geliştirme ve robotik kodlama konularında eğitim alan kursiyerler, birinci kuru tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesinde 3 boyutlu tasarım, oyun geliştirme ve robotik kodlama konularında verilen kursun birinci kuru sona erdi. Kursa katılan ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki 135 kursiyer öğrenciye katılım belgeleri verilirken, ikinci kur eğitimleri için de giriş sınavları yapıldı.

“3D tasarım yapıyoruz. Oyun geliştiriyoruz”

Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi kursiyerlerinden Eylül Tutak, atölyenin ilanını sosyal medya üzerinden gördüğünü, içeriklerin kendisine yakın olmasından dolayı atölyeye katılmaya karar verdiğini söyledi. Atölyede robot ve 3 boyutlu tasarım yaptıklarını dile getiren Tutak, “Yaptığımız robotlar ile robot yarışmalarına katılıyoruz. 3D tasarım yapıyoruz. Oyun geliştiriyoruz” dedi. Tutak, atölye ile tanışmadan önce istediği mesleğin çok farklı olduğunu, ancak artık bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyledi.

Kursiyerlerden lise öğrencisi Emsal Ağırbaş ise Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesini kardeşinden duyduğunu ifade ederek, atölyede robot tasarımı, 3 boyutlu tasarım, oyun geliştirme alanlarında eğitim aldıklarını ve atölye çalışmaları ile birlikte bilgisayar teknolojileri alanında yeni şeyler öğrendiğini dile getirdi.