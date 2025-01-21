Mersin Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinliklerle 7’den 70’e herkesi 2024 yılında da kültür ve sanata doyurdu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, katılımcı, kapsayıcı, bütünleştirici ve sürdürülebilir bir yıl geçirdiklerini belirterek, gerçekleştirdikleri kültürel ve sanatsal etkinliklerin vatandaşlarla buluşmasını amaçladıklarını kaydetti.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, geçen yıl gerçekleştirdiği tiyatro etkinlikleri sayesinde 44 yetişkin oyunu ile 12 bin 9 kişiye, 27 çocuk oyunu ile 6 bin 626 çocuğa ulaştı. ’Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ’Dünyanın Eski Zamanlarında’ adlı çocuk oyunu 54 kez sahnelenerek 101 bin 140 çocuğu sanatla iç içe yetiştirmek için adımlar attı. Hem dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşmak, hem de yerel tiyatro sanatçılarını desteklemek amacıyla çocuklara yönelik ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinlikleri ile sanatsal faaliyetler düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yayla Şenlikleri’ kapsamında ise kırsal kesimlerdeki vatandaşlar kültür ve sanatla buluşurken, merkezde de yaz boyunca sahil bandında pop ve akustik konserlerle Mersinliler müziğe doydu.

Büyükşehir Belediyesinin yeni ana hizmet binasında geçen yıl açılan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sahnesi’ ile belediye binası adeta bir kültür-sanat yuvası haline getirildi. Kültür-sanat aktivitelerinin de gerçekleştirilebildiği ana hizmet binası, bu sayede çocukların ve halkın hizmetine açıldı. Her hafta oyun gösterimi yapılan Çocuk Sahnesi sayesinde, Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet binasının koridorlarında çocuk sesleri yükseldi.

Kentin dört bir yanında gerçekleşen sanatsal faaliyetler ve etkinliklerle Türkiye’de adından söz edilen bir kent haline gelen Mersin, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl gerçekleştirilen etkinliklerle adeta festivaller şehri haline geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3. Uluslararası Tarsus Festivali, 2. Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali ile 3. Mersin Gençlik Festivali, 2024 yılına damgasını vurdu. Mersin 2024 yılını, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda kurulan Yılbaşı Pazarı, çeşitli etkinliklerle kapattı.

"Festivallere katılım yüksek oldu"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, katılımcı, kapsayıcı, bütünleştirici ve sürdürülebilir bir yıl geçirdiklerini söyledi. Gerçekleştirdikleri kültürel ve sanatsal etkinliklerin vatandaşlarla buluşmasını amaçladıklarını dile getiren Özgülder, "Bu noktada çocuklara, gençlere, kadınlara yönelik yaptığımız kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz, Mersin’e Değer Katanlar (MEDEKA) ve Tarsus’a Değer Katanlar (TADEKA) yapısıyla oluşturduğumuz önemli festivallerimiz, bizim için olmazsa olmaz" dedi. Uluslararası Tarsus Festivali, Gençlik Festivali ve Uluslararası Edebiyat Festivali’ne katılımın yüksek olduğununu ifade eden Özgülder, "İçeriğiyle tüm vatandaşlarımıza hitap eden, gelen sanatçılarla, yazarlarla vatandaşlarımızın buluştuğu, hedefimizin de bu olduğu bir yıl oldu" diye konuştu.

"Kent genelindeki 806 mahallenin 470’inde etkinlik gerçekleştirdik"

Kültürel etkinlikleri çocuklarla buluşturmayı önemsediklerini vurgulayan Özdülger, "Özellikle kırsal bölgelerde ve dezavantajlı bölgelerdeki ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinliğimiz, sürdürülebilir ve bütünleyici yaklaşımımıza önemli bir örnektir. Bu etkinliği, kent genelindeki 806 mahallenin 470’inde gerçekleştirdik. Amacımız, çocuklarımızın sanatla buluşarak eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlamak" dedi. Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın projesine de değinen Özdülger, "Bu konuda yaptığımız çalışmalar da bizi mutlu ediyor. Çocuklardan, velilerden, öğretmenlerden aldığımız olumlu dönüşlerle hem kendimizi iyi hissediyoruz, hem de motivasyon sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşı sanatla buluşturmayı önemsiyoruz"

Sanatın üretim sürecinin maddi olarak külfetli olduğunu ifade eden Özdülger, "Sanatı oluşturmak bir sanatçı veya sanat kurumu için pahalı bir şey olabilir, ama biz bunun vatandaş üzerindeki olumlu yönlerini bildiğimiz için, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşı sanatla buluşturmayı çok önemsiyoruz. Bu noktada düzenlediğimiz konserlerimiz ve temsillerimizin bilet fiyatları son derece cüzi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 2025 yılında fiyatları artırmayacağız. Çünkü istiyoruz ki, halkımız çok rahat bir şekilde sanata ulaşsın. Hayal gücünü kullanarak huzurlu, mutlu olsun istiyoruz. Zaten dışarıda yaptığımız tüm etkinliklerimiz ve konserlerimizin tamamı ücretsiz."