Mersin Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 380 bin 760 ton sıcak asfalt, 685 kilometre sathi asfalt kaplama ve 486 bin 429 metrekare de kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla 174 cadde, sokak ve bulvar yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin yol yapım, bakım ve onarım ihtiyacının eksiksiz karşılanması amacıyla tüm ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezi-kırsal ayrımı yapmadan, yayla yollarından kentin en işlek caddelerine kadar sorumluluk alanındaki her yolda çalışma gerçekleştiren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Gülnar’a kadar her bölgede hizmet veriyor. ’Yolumuz Açık Olsun’ sloganıyla 2019’dan bu yana kaliteli ve konforlu yolları hizmete sunan ekipler tarafından, 2024 yılında 380 bin 760 ton sıcak asfalt kullanılarak gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla 174 cadde, sokak ve bulvar yenilendi.

Üreticilerin yolu hep açık

Yol yapım ekipleri kırsal mahalle ve bağlı grup yollarında gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla Mersinli üreticinin yolunu da açtı. Grup yollarında yapılan asfalt çalışmalarıyla kırsal mahalleler arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ürünlerini merkeze konforlu ve güvenli yollarda ulaşımını sağladı. Bu kapsamda 2024 yılında 685 kilometre sathi asfalt kaplama imalatını tamamlayan ekipler, 191 noktada birçok mahallenin fayda sağladığı, özellikle tarımsal üretim yapan mahalle ve bağlı grup yollarında çalışmalarını yoğunlaşırdı. Önemli bağlantı ve grup yolları yenilenirken, dar olan yollar genişletildi, yeni yollar açıldı.

Kent merkezinde yeni yollar açıldı, alternatif güzergahlar oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi, artan kent nüfusuna paralel olarak ihtiyaç duyulan alternatif yol güzergahlarını oluşturma çalışmalarına 2024 yılında hız verdi. ’2. Çevre Yolunun Uzatılması Projesi’ 2. Etap çalışmaları kapsamında. İsmet İnönü Bulvarı’ndan MESKİ Arıtma Tesisi’ne kadar 1300 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde yeni yol açma projesi tamamlandı. ’3. Çevre Yolunun Uzatılması Projesi’ 1. Etap çalışmaları kapsamında ise 980 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde yeni yol açma ve bisiklet yolu projesi tamamlandı. 10 bin 680 metre olan bu hat, 980 metrelik projenin tamamlanmasıyla 11 bin 660 metre uzunluğuna çıkarıldı ve Üniversite Kavşağı’na bağlandı.

"2024 yılı bizim için etkin ve verimli tamamlandı"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır, 2024 yılında kentin birçok noktasında eş zamanlı yol yenileme çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti. Geçen yıl ilçe ayırt etmeksizin hazırlanan projelerin birçoğunun hayata geçirildiğini belirten Bayır, "İl genelinde 174 farklı lokasyonda toplam 380 bin 760 ton sıcak asfalt ile yol yenileme işini tamamladık. 2024 yılı bizim için etkin ve verimli tamamlandı" dedi. Gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Bayır, karla mücadele ekiplerinin de 7/24 hizmet verdiğini kaydetti.

"Bölgede asfalt laboratuvarı bulunduran tek belediyeyiz"

Yaptıkları yatırımların ekonomik, sürdürülebilir ve kaliteli olmasına dikkat ettiklerini vurgulayan Bayır, "Bu hususta, geçmiş yıllarda asfalt şantiyemize 2 Asfalt, Toprak ve Beton Laboratuvarı kurmuştuk. Laboratuvarlarımızda yol yapım hizmetlerine yönelik bütün imalatların fen ve sanat kaidelerine uygunluğu denetlenmekte, aynı zamanda kalite standartlarına yönelik deneyleri yapılabilmektedir. Bu laboratuvarlar ile Akdeniz ve Çukurova Bölgesi’nde bulunan tüm yerel yönetimler arasında, bünyesinde asfalt laboratuvarı bulunduran tek belediye olma özelliği taşıyoruz" diye konuştu.

Mobil laboratuvar hizmete alındı

Geçen yıl kurdukları mobil laboratuvar hizmetininine teknolojik açıdan kaliteli sistemler olduğunu vurgulayan Bayır, "Bu sistem, bize uzak veya kırsal bölgelerdeki arazi çalışmalarında laboratuvar erişimi sağlıyor. Aynı zamanda saha çalışmalarımızda hızlı veri toplama ve analiz yapma imkanı da sunuyor" dedi. Altyapı kazı çalışmalarının titizlikle denetlendiğini, bu kapsamda bin 582 altyapı kazı başvurusunun değerlendirilerek sonuçlandırıldığını sözlerine ekleyen Bayır, şehrin altyapı haritasının çıkartılması ve enerji kayıplarının önüne geçilmesi için de yeraltı tespit cihazlarıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Hedeflerimiz doğrultusunda aynı kararlılıkla çalışacağız"

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı işlere imza atacaklarını ifade eden Bayır, "Verdiğimiz hizmetlerle kentimizi konforlu, modern ve güvenli yollarla buluşturuyoruz. Aynı zamanda ulaşım altyapısındaki unsurları modernize ederek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Bu yıl da hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda aynı kararlılıkla çalışacağız" diye konuştu.