Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sıcaklıkların artmaya başladığı andan itibaren ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Gündüz ve gece olmak üzere iki vardiya olarak ve haşerenin türüne göre süren ilaçlama çalışmaları, vatandaşların yaz aylarını rahat geçirmesini sağlıyor. Gündüz saatlerinde larva, rezidüel (haşere) ve yeşil alan ilaçlaması yapan ekipler, gece boyunca da uçkun ilaçlaması yapıyor. 443 personel, 124 ilaçlama aracı, 8 araç üstü termal fog ilaçlama aracı, 60 atomizer, 92 adet el tipi termal fog, 102 ULV, 16 Mistblower, 27 adet holder ile çalışmalara devam ediyor.

İlaçlama çalışmalarını periyodik aralıklarla tüm yıl boyunca devam ettiren ekipler, 160 binden fazla üreme noktasında kaynağın türüne göre mücadele yürütüyor. İlaçlama konusunda doğal hayat ve biyolojik dengeyi göz ardı etmeden hareket eden ekipler, haşerelerin üreme alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar ile bilimsel programlar ile uygulamalar yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında saha amiri olarak görev yapan Ziraat Mühendisi Bülent Gül, ilaçlama birimi olarak yılın 12 ayı larva ve sivrisinek mücadelesine devam ettiklerini belirterek, "Bizim kış aylarında yaptığımız larva mücadelemiz yazınki sinek popülasyonunun azalışında etkili oluyor. Ondan dolayı ekiplerimizle sahada yılın 12 ayı fosseptiklerde, lağımlarda, bodrumlarda, menfezler gibi bazı kaynak noktalarımızda larva ve yumurta mücadelemiz sürüyor” dedi.

Yaz aylarında bu çalışmaların daha da hızlandığını aktaran Gül, “Hava sıcaklığı arttıkça sivrisineklerin yumurtadan çıkış, pupadan çıkış süreleri kısalıyor, bizim ilaçlama döngülerimiz de haliyle hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinden dolayı bu sene tüm yurt genelinde ve Mersin’de de görülmemiş bir mevsim yaşadıklarına dikkat çeken Gül, "Haziran ayının ortasında bile yağışlar devam ediyor. Yağışların devam etmesi demek, bizim kaynak noktalarımızın tekrar su dolması demek. Biz ilaçladıktan sonra su sirkülasyonu değiştiği için tekrardan ilaçlanması gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlarımız azami şekilde çaba göstererek, tekrar tekrar ilaçlama yapıyor" dedi.

Yeşil alan ilaçlamasında da ilaçlama yaptıktan sonra yağan yağmurun yapılan ilaçlamayı zayıflattığını ifade eden Gül, "Onun için arkadaşlarımız tekrar bir daha uygulama yapmak kaydıyla bu sorunun ortadan kaldırılması için çalışıyorlar. Gece uçkun mücadelesini de, hava şartları el verdiği sürece yapıyoruz. Gece kullandığımız ilaçlar belli bir hava sıcaklığında patlama yapıyor. Bir bulut tabakası oluşturup, sivrisinek mücadelesinde önemli bir yol kat ediyoruz. Ama hava sıcaklığı belli bir derecenin altına düştüğü zaman, şiddetli yağış, fırtına ya da rüzgar olduğu zaman gece ilaçlamamızla ilgili de zora giriyoruz. Hava muhalefetiyle de yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz” diye konuştu. Personelin alanında uzman ve sertifikalı olduğunu de ekleyen Gül, “Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Sahadayız. Sivrisinek, yakağan, mucuk ve diğer haşerelerle gerekli mücadeleleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.