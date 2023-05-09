Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, kent trafiğinin modern ve konforlu olabilmesi ve sürücülerin güvenle seyahat edebilmesi için ’Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemini’ ve ’Değişken Mesaj Sistemini’ uygulamaya koydu. Kentteki 17 kavşakta yer alan Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemiyle gereksiz yeşil ışık yanmasının engellenerek araçların bekleme süresini minimuma indirmenin hedeflendiği kaydedildi. Loop sensörlerden gelen uyarı talepleri istikametinde, kavşaklarda araç gelmeyen kollara yeşil yanmaması sağlanarak, diğer kollardaki araçların bekleme süreleri minimuma indiriliyor. Kavşaklarda bulunan trafik lambalarının altındaki geri bildirim sinyal verici ışık, araçlar kavşağa yaklaştığında loop bulunan alana giriş yaptığında yanıyor. Böylece kavşak kontrol cihazı aracın o yönden geldiğini algılamasıyla birlikte en uygun sürede geçişi sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesinde mühendis olarak görev yapan İbrahim Namlı, Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sisteminden bahsederek, "Kavşak kollarında asfalt altına yerleştirdiğimiz loop sensörleri vasıtasıyla araçlardan gelen uyarı taleplerini alarak kavşak kontrol cihazda işleyip optimum düzeyde kavşak yönetimi sağlıyoruz. Şu anda elimizde 17 adet kavşakta bu yönetim sistemi kullanılmakta. Yeni test ettiğimiz 13. Cadde 3. Çevre Yolu’ndaki 5 adet kanalize kavşakta bu sistemi aktif olarak uyguluyoruz. Bu sistem sayesinde trafiğin akışkanlığını sağlıyoruz. Bu yerleştirdiğimiz loop sensörler vasıtasıyla kavşaklara gelen araçların kollarda bulunup bulunmadığını sensörler algılayarak eğer herhangi bir koldan bir araç gelmiyorsa oraya yeşil ışık süresi yakmıyoruz. Bu vasıtayla diğer yönlerdeki bekleyen araçlar daha az sürede bekleyerek geçiş sağlıyorlar. Geri bildirim sinyal verici ışığımız yandığı zaman kavşakta sistemin sizi algıladığı anlamına gelmektedir. Eğer ışık yanmıyorsa sistem sizi algılamamıştır. Bu yüzden uygun lokasyonda duraklama yapmamız gerekmektedir. Kavşağın mümkün olduğu kadar yakın bir pozisyonda duraklamamız gerekmektedir. Eğer bu ışık yanmışsa kavşak yönetim sistemi sizi algılanmış demektir ve en uzun sürede geçişini sağlayacaktır" dedi.

Açıklamda," Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinde 9 noktada Değişken Mesaj Sistemini hayata geçirdi. Değişken Mesaj Sistemleri ile sürücülerin daha güvenli ve konforlu seyahat etmeleri amacıyla bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıyor. Vatandaşlar bu sistem sayesinde hangi güzergahtan seyahat etmeleri gerektiği veya hangi yolun hangi zamanlarda açık veya kapalı olduğu bilgisine ulaşabiliyor. Değişken Mesaj Sistemleri, Akıllı Ulaşım Sistemlerine uyumlu olmakla birlikte Büyükşehir’in bünyesindeki Trafik Yönetim Merkezi’ne de entegrasyonu bulunuyor. Trafik Yönetim Merkezi üzerinden anlık bilgiler mesaj ekranlarında paylaşılıyor. Yıl içinde sayısının artırılacağı Değişken Mesaj Sistemleri, Göçmen Katlı Kavşağı, Sevgi Katlı Kavşağı, 13. Cadde Doğu, Hilton Kavşağı Doğu, 34. Cadde Kuzey, Adnan Menderes Bulvarı Babil, GMK Bulvarı Karayolları Önü, Liman Önü, Mezitli Soli’de yer alıyor"denildi.