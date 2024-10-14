Mersin’in bereketli topraklarını çalışkan kadınların emeğiyle buluşturan ve tarımsal üretimin önünü açacak her türlü desteği sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirilen projelerle binlerce kadını tarımla buluşturdu.

Kadın emeğini her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da görünür kılan Büyükşehir Belediyesi sayesinde kadınlar hem küçük aile işletmelerini büyütüyor, hem de oluşturulan istihdamla güçlenmeye devam ediyor. Kadının eli, toprağın bereketi’ sloganıyla hareket eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hem tarımı hem de kadınları önceleyen projelere imza atarak kentin tamamında binlerce kadını toprakla buluşturdu. Mersin’in her santimini kadının üretim alanına çeviren ekipler, ’15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen binlerce kadınla kutlamaya hazırlanıyor.

40 projeden 5 bin 909 kadın çiftçi yararlandı

Büyükşehir Belediyesinin tarım için uygulamaya koyduğu 40 projeden 5 bin 909 kadın çiftçi yararlanırken, yıl bitmeden 7 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Fide-fidan desteğinden arıcılığa, küçükbaş hayvan desteğinden gübreye, yem desteğinden eğitim desteklerine kadar her alanda üretici kadınların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçeden 1500’den fazla kadın çiftçiyle bu yıl Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nün 10.’sunu kutlayacak.

"Kırsaldaki kadınlar, ülkelerin kalkınması için emek harcayan gizli kahramanlardır"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Aylin Kutlu, gerçekleştirdikleri projelerle kadın çiftçileri destekleyerek onların varlığını ön plana çıkartmaya çalıştıklarını ifade etti. Üretimde iş yükünün fazla olduğunu ve kadınlara bu iş yükünün yüklendiğinin farkına varılmasını istediklerini dile getiren Kutlu, "Özellikle kırsaldaki kadınlar sadece kendi ailelerini değil, toplumun, ülkelerin kalkınması için emek harcayan gizli kahramanlardır" dedi.

"Çiftçi kadınlar, sürdürülebilir beslenmenin temelidirler"

Yaptıkları 40 proje ile 6 bine yakın kadına ulaştıklarını vurgulayan Kutlu, "Kadın üreticilerin kırsaldaki yaşantısını, sosyal hayatını daha çok güçlendirebilmek için de etkinlikler düzenliyor ve onları ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Çiftçi kadınlar; emekleri, üretkenlikleriyle birlikte sürdürülebilir beslenmenin, hatta sürdürebilir bir geleceğin temelini atan ilk unsurları ve temelidirler" diye konuştu.