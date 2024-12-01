Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde çeşitli paydaşlarla gerçekleştirilen ‘Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam, Sürdürülebilir Bir Gezegen’ Bilim Şenliğinde yerini aldı.

Yenişehir Belediyesi Fuar Alanında düzenlenen şenlikte, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, İtfaiye, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlıkları ile MESKİ ekiplerinin kurduğu stantlar ilgi odağı oldu. Çocuklara, bilim ve beceri temelli atölyelerde farklı deneyim fırsatları sunuldu.

Çocukları her alanda destekleyen Büyükşehir Belediyesi, 3 gün sürecek bilim şenliğinde, bilim ve beceri temelli atölyeleri ile çocuklara farklı deneyimler yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesinin Deniz Canlıları ve İklim Çevre Atölyesi, Modelleme ve Stem Atölyesi ile Beceri Atölyesinde çocuklara hem gözleme dayalı hem de uygulamalı deneyim fırsatı sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurulan itfaiye eğitim standı çocukların gözdesi olurken, çocuklar itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi sahibi oldu. İtfaiye kıyafetleri giyerek eğitim parkurunda eğlenceli zaman geçiren çocuklar, teorik bilgilerin ardından verilen uygulamalı eğitimler sayesinde de anlatılan bilgileri birebir deneyimleme ve pekiştirme fırsatı yakaladı. Suyun önemine dikkat çeken MESKİ standını ziyaret eden çocuklar, suyla ilgili deneyler yaparak keyifli zaman geçirdi. Standa gelen vatandaşlara su tasarrufu ile ilgili broşürler dağıtılarak, azalan su kaynaklarının ve tasarruf yapmanın önemi anlatıldı.

“Çocukların becerilerine yönelik atölyeler ve parkurlar kuruldu”

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi öğretmenlerinden Melisa Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’nin kurduğu stantlarda çocuklara yönelik birçok etkinlik yapıldığını anlatarak, “Bu stantlarda, çocukların becerilerine yönelik atölyeler ve parkurlar kuruldu. Bilim Merkezinde yaptığımız etkinlikleri, buradaki stantlarımıza taşıdık. Çocuklar uzay temalı modellemeler, 3D kalemle modellemeler, balık gözlemleri, mikroskobik incelemeler ve stem çalışmaları yaptılar. Ayrıca becerilerini ve motor gelişimlerini destekleyecek parkurlarda keyifli vakit geçirdiler” dedi.

Minik bilimseverler, düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler

11 yaşındaki Kimya Zeynep Ülkü, “Birçok yeri deneyimledim. Ama en çok sevdiğim yerlerden biri olan Güneş Sisteminde uzay mekiği gördüm. MESKİ standında ise su analizi yaptık. Suyun rengini değiştirdik, sonra eski haline geri getirdik. Farklı bir deneyimdi. Daha önce de böyle yerlere gelmiştim ama en farklısı ve en güzeli burasıydı” diye konuştu.

10 yaşındaki Ravza Akyüz, şenlikte birçok etkinlik yaptıklarını anlatarak, “İlk başta hikaye yazdık. İtfaiyenin parkuruna gittik. Balıkları inceledik. Mikroskopla baktım. Çok güzeldi, çok eğlendim” dedi.