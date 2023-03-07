Mersin Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşların kandilini kutlayarak, toplamda 15 bin kandil simidi dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kandillerde simit dağıtımı geleneğini Berat Kandili’nde de sürdürdü. Hem cami çıkışlarında vatandaşlara hem Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan geçici barınma alanlarında hem de Mersin genelindeki barınma alanlarında konaklayan depremzedelere kandil simitleri ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri, her sene olduğu gibi bu sene de yatsı namazının ardından vatandaşlara kandil simidi dağıtımı yaptı. Tarsus’tan Anamur’a kadar 13 ilçede vatandaşlar yatsı namazı sonrası Büyükşehir’in kandil simidi ikramıyla karşılaştı.