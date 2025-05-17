Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa film endüstrisini ve kültürünü desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan ’Avrupa Film Komisyonları Ağı’na üye oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 2 madde olmak üzere toplam 18 madde görüşüldü.

Meclis 1. Başkan Vekili Uyan, Engelliler Haftası’na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının çalışmaları hakkında da Meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Uyan, "Aile, çocuklar hepimiz için çok önemli. Mersin Büyükşehir Belediyemiz de Başkanımız Sayın Vahap Seçer, 2019’da göreve gelmesinden hemen sonra belki de Türkiye’de ilk olan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nı kurdu" dedi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Mersin’in 13 ilçesinde kadınlara ve çocuklara yönelik birçok değerli etkinlikleri olduğunun altını çizen Uyan, bu çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Meclis Toplantısı’nda, komisyonlara havale edilen maddeler arasında yer alan ve 2007 yılında Brüksel’de kurulmuş, Avrupa film endüstrisini ve kültürünü desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir dernek olan ’Avrupa Film Komisyonları Ağı’na Mersin Büyükşehir Belediyesinin üyeliği ile ilgili madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Toplantısı, ilgili maddelerin oylanmasının ardından sona erdi.