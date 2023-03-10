Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman’da yapılan konteyner kent kurulumu için altyapı reglaj çalışmalarında sona gelindiği, gezici hizmet araçlarıyla da depremzedelerin her türlü ihtiyacına karşılık verildiği belirtildi.

Mobil mutfak tırı, gezici diş sağlığı aracı, gezici sağlık aracı ve mobil kuaför araçlarıyla bölgede yer aldığı ifade edilen Mersin Büyükşehir ekiplerinin, vatandaşların ihtiyaçları istikametine destek hizmetleri sağladığı kaydedildi. Depremzedelerin genel sağlık kontrolü çerçevesinde muayene, pansuman, enjeksiyon, serum ve ilaç tedavisi hizmeti de verildiği özel ihtiyaçlı bireyler ve yaş almışlar için ihtiyaç dahilinde medikal malzeme desteği sağlandığı aktarıldı.

“Sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu yerlere biz gidiyoruz”

Belirli bir süre Hatay’da görev yaptıklarını ve hizmetlerine Adıyaman’da devam ettiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, “Biz depremin olduğu ilk günlerden beri, sağlık alanında deprem bölgelerine hizmet vermekteyiz. Sağlığa erişimin zor olduğu, vatandaşlarımızın hastanelere gidemeyeceği durumlarda sosyal hizmet uzmanlarımız, sosyologlarımız, psikologlarımız, doktorlarımız, diş hekimlerimiz ve hemşirelerimizle birlikte, vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek gezici sağlık hizmetlerimizi veriyoruz. Özellikle engelli ve yaş almış vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını tespit ederek, onlara medikal malzeme desteğinde bulunuyoruz. Tuvalet sandalyesi, tekerlekli sandalye, yürüteç, hasta alt bezi gibi yardımlarımızı da, ihtiyaç duyan depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

“Psikososyal destek noktası kuruyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım da afetin ilk gününden beri afet bölgelerinde ve Mersin’de sosyal bütün faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, afetten etkilenen vatandaşlara destek olduklarını ifade etti.

Şu anda Adıyaman’da olduklarını ve buradaki konteyner kentin hazırlık aşamasında olduklarını kaydeden Yıldırım, “Bunun yanı sıra kentin diğer çadır ve konteyner bölgeleri ile kırsal bölgelerine de hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Mobil kuaför hizmetimizle ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet sağlarken, mobil mutfak tırımızda yapılan yemeklerin de hem çadırlara, hem konteyner kentlere, hem de kırsal bölgelere dağıtımını sağlıyoruz. Ayrıca burada bir psikososyal destek noktası kurarak, özellikle depremden en çok etkilenen kesim olan çocuklara psikososyal destek vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Yol Asfalt Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Erdal Özcan, Adıyaman’da oluşturulan konteyner kent çalışmaları ile ilgili bilgi vererek, “6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremden sonra, Adıyaman kent merkezinde yer alan Yeni Mahalle bölgesinde, Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde 670 adet konteynerden oluşan bir konteyner kent çalışmasına başladık. MESKİ ekipleri, 670 adet konteynerin yer aldığı konteyner kentte yaklaşık 5.5 kilometre kanalizasyon, 6.5 kilometre de içme suyu hattı döşedi” ifadelerini kullandı.

Altyapı reglaj çalışmalarını da bu hafta sonuna doğru tamamlayıp konteynerleri yerleştirmeye başlayacaklarını kaydeden Özcan, “Tüm bu çalışmaları 80 dönümlük bir alanda yapmaktayız. 670 adet konteynerde, kalıcı konutları yapılıp teslim edilene kadar, yaklaşık 3 bin 500 depremzedemizi misafir edeceğiz. Bu konteyner kentin içinde her türlü sosyal donatı alanı, çocuklar için oyun salonları, basketbol sahaları, kreşlerimiz, okuma salonlarımız ve ibadethanemiz var. İnsanların her türlü ihtiyacını giderebilecek şekilde, belli bir plan ve program dahilinde hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.