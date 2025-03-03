Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın’ diyerek yola çıktığı yolda şimdiye kadar 25 binden fazla çocuğu tiyatro ile buluşturdu. Şehir Tiyatrosunun devam eden projesi kapsamında Mersin’in dört bir yanından çocuklar tiyatro ile tanışıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şehir Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesinin ’Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın’ sloganıyla gerçekleştirdiği proje kapsamında çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında, Mersin’in 13 ilçesi adeta tiyatro sahnesine dönüşürken, sahnelenen ‘Kırmızı Başlıklı Kız’, ‘Gökkuşağının Altında’, ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’ ve ‘İki Bavul Dolusu’ oyunları büyük ilgi görüyor. Şimdiye kadar 25 bin 820 çocuğu tiyatroyla buluşturan proje kapsamında, yönetmenliğini ve oyunculuğunu Ozan Erdönmez’in üstlendiği ’Dünyanın Eski Zamanlarında’, büyükşehir belediyesi hizmet binasındaki çocuk sahnesinde minik izleyicilerle buluştu. Yenişehir Aliye Pozcu İlköğretim Okulu öğrencileri, yaklaşık 40 dakika süren gösteriyi izledi. Gösteri sonrası çocuklara kumbara ve pamuk şeker de hediye edildi.

"Oyun çok eğlenceliydi"

Tiyatroyu izlemeye gelen öğrencilerden Eymen İnfal, tiyatroyu çok sevdiğini belirterek, "Bugün çok komik bir tiyatro oyunu izledik. Oyun sonunda, hiçin hiç olduğunu öğrendim" dedi.

Çocuklardan Masal Naz Aykut da oyunu çok beğendiğini dile getirerek, emekleri geçenlere teşekkür etti.

Tiyatroda öğrendiklerini aktaran Ali Can Aslan, tiyatronun çok eğlenceli olduğunu ifade ederken, Arda Renkli de oyuncunun tek başına çok güzel roller üstlendiğini kaydetti.

Öğrencilerden Ege Değirmenci ise sinema ve tiyatro gibi etkinliklere gitmekten mutlu olduğunu belirterek, "Oyun çok eğlenceliydi" diye konuştu.