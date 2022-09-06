Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince yürütülen ‘İlk Çantam Projesi’ çerçevesinde, bu yıl tüm ilçelerde toplam 18 bin çanta dağıtılacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince yürütülen ‘İlk Çantam Projesi’ çerçevesinde, bu yıl tüm ilçelerde toplam 18 bin çanta dağıtılacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘İlk Çantam Projesi’ çerçevesinde, Tarsus’ta 3 ilkokuldaki 1. sınıf öğrencilerine, içerisinde kırtasiye malzemelerinin olduğu çantaları dağıttı. Tarsus Yeni Mahalle’de yer alan Kazım Taşkın İlkokulu’nda, Fahrettinpaşa Mahallesi’nde bulunan Fahrettinpaşa İlkokulu’nda ve Yeşil Mahalle’deki Ahmet Yesevi İlkokulu’nda öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile bir araya gelen Başkan Seçer, miniklere yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diledi. Aileler ve minikler ile selamlaşan Başkan Seçer, onlarla bol bol sohbet etti ve sınıf sınıf dolaşarak çantalarını hediye etti.

“Bu yıl 18 bin öğrencimize çanta dağıtacağız”

Başkan Seçer, okula yeni başlayan minik öğrencilerin, alışma evresi çerçevesinde eğitim-öğretim dönemine bu hafta başladıklarını, bundan dolayı çocuklara çanta dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, “Tarsus’ta Kazım Taşkın, Fahrettin Paşa ve Ahmet Yesevi İlköğretim okullarında çanta dağıtımımızı yaptık. İlimizde 35 bin civarında çocuğumuz, bu yıl ilköğretime başladı. Büyükşehir olarak il genelinde 18 bin öğrencimize, içerisinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu çantaları dağıtıyoruz. Tabiki çanta dağıtacağımız toplam 217 okul, dezavantajlı mahallelerde bulunuyor” dedi.

Eğitime önem veren bir anlayışla hareket ettiklerini ve yönetime geldikleri günden bugüne kadar, Mersin’de adeta eğitim seferberliği ilan ettiklerini söyleyen Seçer, “Yerel yönetim olarak, eğitime katkı verebileceğimizi düşünüyoruz. Önemli eğitim merkezlerimiz var. 9 ilçede hem LGS, hem YKS hazırlık kurslarımız var ve toplamda bu yıl itibari ile 6 bin 500 öğrencimiz buralardan ücretsiz eğitim desteği alıyor. Bir önceki dönem kurslara giden öğrencilerin önemli bir kısmı, nitelikli liseleri ve istedikleri üniversiteleri kazandı. Yine devlet üniversitelerini veya vakıf üniversitelerini yüzde 100 burslu kazanan öğrencilerimiz, bizden ilk yıl için karşılıksız öğrenim yardımı alıyorlar” diye konuştu.

“Eğitim öğretime önemli yatırımlar yapıyoruz”

Tarsus’ta yer alan ve özellikle ilköğretim ile ortaokul düzeyindeki öğrencilere katkı sunacak Gençlik Kampından da söz eden Seçer, “Ailelerin çocuklarıyla beraber orayı ziyaret etmesini istiyorum. Oldukça huzurlu, güvenli, doğa harikası bir yer. Yine bölgemizde çocuklarımıza katkı sunacak Bilim Merkezimiz var. Şehitler Tepesinde bir Matematik Evi yapıyorlar. Mersin’de şu anda 4 kreşimiz var ama bunların sayısını artıracağız. Atgirmez’de, çocuklarımıza ve yetişkinlere eğitim verdiğimiz Toplum Merkezimiz var. Yine Yenice Yaşar Bayboğan Merkezinde atölyeye gelen kadınlarımızın çocuklarının zaman geçireceği alanlara kadar, eğitim alanlarına kadar her detayı düşünüyoruz. Arkadaşlarımız, ‘Oyun Sokağı’ adında yeni bir proje başlattılar. Kısacası Büyükşehir Belediyesi olarak, her alanda çocuklarımızın iyi eğitilmesi, iyi birer birey olması için ne gerekiyorsa, biz üzerimize düşen görevi yapma çabası içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“Önemli olan topluma hizmeti adaletli yayabilmek”

Herhangi bir sosyal statü değerlendirmesi yapmadan, herkese ve her yere adaletli bir hizmet sağlamanın, gerçek anlamda ihtiyacı olana yardım etmenin, temel prensipleri olduğunu ifade eden Seçer, “Bazı mahalleler dezavantajlıdır, onların talepleri farklıdır. Bazı mahalleler daha farklıdır, gelir durumu daha iyi olan aileler vardır. Onların da talepleri farklıdır. Önemli olan bütün topluma adaletli hizmeti yayabilmek. Bunda da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Eğitime yapılan her katkının önemli olduğunu ifade eden ve Mersin’in sosyo kültürel yapısının, eğitim düzeyinin yükselmesi halinde, sorunların çok daha rahat çözüleceğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Eğitimle, çocuklarımızı iyi yetiştirmekle dış dünyada rekabet edebilirsiniz. İyi mühendisler, iyi bilim adamları yetiştireceksiniz. Bakın 2 Türk, pandemi aşısını bularak dünyayı kurtardı. İşte bilimin gücü burada, eğitimin gücü burada” dedi.