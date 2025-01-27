Mersin Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Ekipler, 13 ilçede eş zamanlı yaptıkları dağıtımda 15 bin kandil simidini vatandaşlarla buluşturarak, kandillerini tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi, her kandil olduğu gibi Miraç Kandilinde de vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 4 merkez ilçe başta olmak üzere 32 cami önünde dağıtım yapan ekipler, 15 bin kandil simidini vatandaşla buluşturdu. İlçelerde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı İlçe Koordinasyon Müdürlüğü personeli eş zamanlı dağıtım yapan ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı AVM, Yoğurt Pazarı, Toroslar Karayolları Kavşağı, Mezitli Bankalar Caddesi gibi noktalarda da daha fazla insana ulaşmak amacıyla ek stantlarla gün boyu dağıtımlarını sürdürdü.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Nazire Büyükgürses, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunduklarını söyledi. Büyükgürses, "Birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren bu güzel etkinlikte, geleneklerimizi yaşatarak vatandaşımıza ulaşmanın ve onların dualarına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç Kandilinin Mersin halkına, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.