Mersin Büyükşehir Belediyesi, başarılı sporcu ve antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 164 başarılı sporcu ve 108 antrenöre 2 milyon 616 bin 840 lira ödül verdi.

Ödül törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Kır Çiçekleri, birçok branşta Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlarında ödül alan başarılı sporcular, antrenörler ve aileleri katıldı. Törende Türkiye’yi Avrupa’da ve dünya genelinde çeşitli branşlarda temsil ederek gurur verici başarılara imza atan 164 başarılı sporcu ve 108 antrenöre toplam 2 milyon 616 bin 840 lira ödül verildi.

“Mersin ve Türkiye sporuna destek vermeye gayret ediyoruz”

Törendeki konuşmasına, “Marifet iltifata tabidir” diyerek başlayan Başkan Seçer, salonda bulunan sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini elde edilen başarılardan dolayı tebrik etti. 2019 yılında göreve başladığında spor biriminin müdürlükten ibaret olduğunu söyleyen Seçer, "Spor önemliyse, sporu önemsiyorsak, sporcu bir başkan varsa sporla ilgili çalışmaları yapacak birime ihtiyaç var dedik. Onun için de daire başkanlığını kurduk. 2019 yılından sonra da Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi olarak Mersin ve Türkiye sporuna destek vermeye gayret ediyoruz” dedi.

Sporun barış, birlik, beraberlik ve insanların bir arada olması demek olduğunu söyleyen Seçer, takım ruhu, yardımlaşma, centilmenlik, emek, başarı ve onun sağladığı mutluluk gibi çok geniş kavramların da sporu tanımlarken kullanılabileceğini kaydetti. Seçer, “Sporcular dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi ayrımı olmadan, farklı ülkelerden ya da ulusal bazdaki yapılan etkinliklerde, müsabakalarda bu ruhla müsabakaya çıkıyorlar. Kimsenin siyasi görüşü, mezhebi, dini inancı bizi ilgilendirmiyor. Burada her birimiz sporsever olarak bulunuyoruz. İşte sporun böyle kutsal, birleştirici özellikleri var. Onun için ‘spor’ diyoruz ve hem ulusal hem uluslararası çok değerli, iyi organize edilmiş etkinliklerde yapmak istiyoruz, yapıyoruz da” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak 2023 yılı içerisinde yapılacak olan spor organizasyonları hakkında bilgi veren Seçer, geçtiğimiz günlerde yapılan 2. Kilikya Ultra Maratonu’nun yanı sıra Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası’nın 7 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında, U11- U12 Futbol Şenlikler Ligi’nin 8-26 Temmuz’da, pandemi nedeni ile ara verilen Tour of Mersin Bisiklet Turu’nun 14-17 Eylül tarihlerinde, ProBeach Plaj Voleybolu Turnuvası’nın 6-8 Ekim’de, 2. Tarsus Kleopatra Bisiklet Festivali’ni 13-15 Ekim’de, 15.’si yapılacak olan Tarsus Yarı Maratonu’nun 22 Ekim’de, Uluslararası Mersin Maratonu’nun 10 Aralık’ta gerçekleştirileceğini söyledi. Uluslararası Briç Festivali’nin de her yıl olduğu gibi geniş katılım ile düzenleneceğini ifade eden Seçer, bu etkinliklerin yanı sıra küçük çaplı organizasyonların da hayata geçirileceğini söyledi. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olduğunu hatırlatan ve bu durumu çok önemsediklerini dile getiren Seçer, “Türk milleti olarak 100 yıl boyunca cumhuriyetimizi yaptıklarımızla taçlandırma gayreti içerisinde olduk. İlelebet cumhuriyeti yaşatacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve mücadele arkadaşlarının kurup bizlere emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Bu çerçevede ‘Yüzde 100 Cumhuriyet’ adı altında spor etkinliklerimiz de olacak. Her ilçede ve farklı kategorilerde etkinlikler yapacağız. Sadece ilçelerin merkezlerine değil, kırsal mahallelerine kadar giderek oradaki çocuklarımıza da spor aktiviteleri yaptırmak için arkadaşlarımız çok güzel ve değişik etkinlikler planladılar” ifadelerini kullandı.

"Mersin su sporları branşında daha etkili olması gerekir"

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik, okçuluk ve masa tenisi branşlarında gerçekleşen spor okullarının devam edeceğini de aktaran Seçer, kısa süre içerisinde de Babil Su Sporları Merkezi’nin hizmete başlayacağını duyurdu. Mersin’in su sporları branşında daha etkili olması gerektiğine dikkat çeken Seçer, “Orada kano, kürek gibi deniz su sporları ile ilgili etkinlikler yapılabilecek, can kurtaran kursları dahi vereceğiz. Kentimiz deniz kenti, ancak bu konuda geri olduğumuzu maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum. Su sporları ile ilgili branşlarda çok daha fazla iddia ortaya koymamız gereken bir kentiz. Ama tesis yokluğundan, biraz da toplumsal bilinçten kaynaklı burada geri noktalarda olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.

Mersin’in uygun olan her caddesini bisiklet yolları ile donatmak istediklerini de sözlerine ekleyen Seçer, sözlerine şöyle devam etti: "Ölçüleri uygun olan her yerde bisiklet yolunu yapıyoruz ve bisiklet sürücüsünün güvenliği için de o delinatörleri koyuyoruz. Diyorlar ki ‘Başkanım zaten bisiklet yollarını pek kullanan yok, dolayısıyla bunları boşa yapıyorsunuz’. Benim bu görüşe katılmam mümkün değil. Bu bilinç topluma yerleşecek. Mersin gibi yaz memleketinde, zemheri soğuğunun olmadığı, Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bir yerde, bisiklet hem ulaşım aracı hem bir spor aktivitesi olarak çok rahat yapılabilecek bir spordur. Bunun için de ısrarla, yol çalışmalarında bisiklet yolu yaptığımız gibi yaklaşık 18 kilometrelik sahilde yaptığımız bir ucu Mezitli bir ucu Akdeniz ilçesi tren İstasyonu olan sahil bisiklet yolları gibi spesifik bisiklet yollarının da yapımını sürdüreceğiz.”

Bu yıl geçen seneye göre iki kat daha fazla ödül dağıtımı yapılacağını belirten Seçer, "164 sporcu ve 108 antrenörümüze 2023 yılının başarılı sporcu ve antrenör ödüllerini vereceğiz. Toplamda 13 branşta 272 kişi bizden ödül alacaklar. 164 sporcumuza 2 milyon 165 bin, antrenörlerimize de 455 bin TL olmak üzere 2 milyon 619 bin TL ödül dağıtacağız. Geçen sene 94 sporcu ve 65 antrenöre 1 milyon 148 bin TL’lik ödül dağıtımı olmuştu. Bu yıl iki katından biraz daha fazla bir oranında artırım yaparak bu ödülleri başarılı sporcularımıza dağıtma imkanımız olacak” dedi.