Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) 2020 yılında başlattığı ’Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi’ne destek veriyor. Kişilerin konuşma biçimlerini, ağızlarını derleyip kayıt altına alarak hazırlanacak proje sayesinde Türkiye’nin herhangi bir köyünde nasıl konuşulduğunu merak edenler TDK’nın web sayfasından ulaşabilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, Mersin’in somut ve somut olmayan kültürel mirasını araştırma, ortaya çıkarma, koruma, dijitalleştirme ve gelecek nesillere aktarma anlamında çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor. Kentte bu kapsamda yürütülen projeleri de destekleyen Mersin Bellek Ofisi, TDK’nın 2020 yılında başlattığı ’Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi’ne de destek veriyor.

TDK’nın sürdürdüğü projeyle Türkiye’nin 85 ilinde yer alan 6 bin mahallenin 600’üne gidilerek, yerleşik yaşayan kişilerin konuşma biçimlerini, ağızlarını derleyip kayıt altına alarak Türkçe Ağız Atlası hazırlanması amaçlanıyor. Projenin Mersin il sorumlusu Prof. Dr. Hürriyet Gökdayı, 10 kişilik akademisyen, yüksek lisans ve doktora öğrencisinden oluşan ekibiyle kentteki 805 mahallenin 85’ini belirledi. Gökdayı başkanlığındaki ekip, bu kapsamda köyden çok çıkmamış, konuşması çok değişmemiş bir kadın ve bir erkek vatandaşa bölgenin konuşma özelliklerini ortaya çıkaracak sorular yöneltiyor. Sona yaklaşan çalışma sayesinde TDK’nın web sayfasından projenin verilerine ulaşılabilecek. Türkiye’nin herhangi bir köyünde nasıl konuşulduğunu merak edenler, web sayfasındaki verilere tıklayıp dinleyebilecek veya yazılı biçiminde görebilecek.

Akça: "Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi’ne destek veriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Mersin Bellek Ofisi’nin somut ve somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, incelenmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladığını belirtti. Ayrıca Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi’ne destek verdiklerini ifade eden Akça, "Bu çalışma; kentimizde konuşulan, artık unutulmaya yüz tutmuş dilleri, ağızları araştırarak belgeleme çalışması. Türkiye’nin 81 ilinde hedeflenen bir proje. Bizim de Mersin Bellek Ofisi olarak desteklerimiz bulunuyor" dedi.

Gökdayı: "Projeyle Türkçe Ağız Atlası hazırlanacak"

Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hürriyet Gökdayı da TDK tarafından 2020 yılından başlatılan Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi’nin Türkiye’de bulunan bütün yerleşim birimlerinin yüzde 10’una gidilerek oluşturulduğunu söyledi. Proje hakkında bilgi veren Gökdayı, şöyle devam etti: "Bu kapsamda özellikle yaşlılardan az eğitim almış, konuşması çok değişmemiş, köyden çok fazla dışarıya çıkmamış kişilerin konuşmalarını kayıt altına alıyoruz. Onlara belirli sorular soruyoruz. Bu sorulara verdikleri cevapları da yazıyoruz. Tüm Türkiye’de 6 bin civarında yerleşim birimi var. 600 yerleşim birimine gidilerek bu çalışma yapılıyor. Çalışmadan elde edilecek verilerle TDK, Türkçe Ağız Atlası’nı hazırlayacak. Mesela Artvin’in Şavşat ilçesinin bir köyünde nasıl konuşulduğunu merak ediyorsanız, buna TDK’nın web sayfasından tıklayıp dinleyebileceksiniz veya yazılı biçiminde görebileceksiniz."

Kentteki 805 mahallenin 85’ini belirlediklerini ve sona yaklaştıklarını dile getiren Gökdayı, "Böyle bir çalışmanın yapılması gerekiyordu. Dünyada birçok dilin ağız atlası var. Türkçe için de bunun gerçekleşecek olması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.