Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Dairesi, bünyesinde bulunan 57 cenaze nakil aracı ile acılı günlerinde vatandaşların yanında oluyor, tüm işlemlerini yerini getiriyor.

‘Kaybımız bir kalbimiz bir’ sloganıyla hareket eden ve mezarlık hizmetlerinin yanı sıra, hem şehir dışı hem de yurtdışına cenaze nakil hizmeti veren Mezarlık İşleri Dairesi ekipleri, aylık ortalama 800-900 arası nakil işlemi gerçekleştiriyor. Cenaze hizmetlerinde mesai kavramı gözetmeksizin çalışan ekipler, cenaze nakil, taziye çadırı, yıkama ve defin işlemlerini eksiksiz olarak yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda alınan 10 yeni araçla birlikte cenaze nakil araç sayısını 57’ye çıkartan Mezarlık İşleri Dairesi, cenaze yakını Büyükşehir Belediyesine ulaştığı andan itibaren, süreç içerisinde yapılması gereken tüm işlemleri üstleniyor. Ekipler, şehir dışı ve yurtdışına da cenaze nakil hizmeti veriyor.

Uçak ile Türk Hava Yolları’nın ulaştığı her noktaya hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, hem kara hem de hava yolu ile 2022 yılı içerisinde toplam 690 cenazenin naklini gerçekleştirdi. Ekipler, şehir içinde ise 3 bin 432 cenaze nakil işlemi yaptı.

Her yıl özel günlerde ve dini bayramlarda Mersin genelinde mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara çiçek ve su dağıtılırken, mezarlık ziyaretini yapmakta zorlanan yaşlı, engelli ve hamile vatandaşlar da mezarlık içerisinde yer alan ücretsiz servis araçlarıyla, mezarlık ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor.



“Amacımız, vatandaşlarımızın acısına ortak olmak”

Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürü Zülküf Aktürk, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, cenaze haberini aldıktan sonra cenaze nakil araçlarımızla nakilden defnine kadar her aşamada hizmet veriyoruz. Definden sonra ise vatandaşlarımıza çadır, masa, sandalye, içecek ve yiyecek hizmeti veriyoruz” dedi.

23 tanesi merkez, 34 tanesi ise ilçelerde olmak üzere 57 cenaze nakil araçları olduğunu ifade eden Aktürk, vatandaşların ulaşabilecekleri kanalları paylaşarak, “Vatandaşlarımız 'Teksin' uygulaması, 188, Alo 185 ya da web sayfamızdan bize rahatça ulaşabilirler. 7/24 hizmet veriyoruz. Parolamız 'kaybımız bir, kalbimiz bir’. Biz bu düşünceyle görev yapıyoruz. Bizim buradaki amacımız, vatandaşlarımızın bir nebze de olsa acısına ortak olmak ve onlarla bir olduğumuzu, onların hizmetinde ve yanında olduğumuzu hissettirmektir” diye konuştu.